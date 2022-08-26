Медведев перечислил основания для применения ядерного оружия

26 августа 2022 в 23:16 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев отметил, что на данный момент у РФ нет основания для ядерного удара по недружественным странам Фото: Владимир Андреев © URA.RU В российской ядерной доктрине указано, что основаниями для применения ядерного оружия является старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, управляющей ядерным оружием, или другие действия, угрожающие существованию государства. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «И там в пункте 19, если я не ошибаюсь, перечислено четыре основания для применения ядерного оружия. <…> Старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию самого государства», — сказал Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI, подчеркнув, что на данный момент у России нет основания для применения ядерного оружия. Ранее в российском МИД подчеркнули, что РФ применит ядерное оружие только в качестве ответной меры на агрессию или угрозу существования страны. Американский журнал The National Interest отметил, что президент России Владимир Путин дал НАТО «ядерный сигнал». Так они охарактеризовали его решение передать Белоруссии ракетный комплекс «Искандер М».

В российской ядерной доктрине указано, что основаниями для применения ядерного оружия является старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, управляющей ядерным оружием, или другие действия, угрожающие существованию государства. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «И там в пункте 19, если я не ошибаюсь, перечислено четыре основания для применения ядерного оружия. <…> Старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию самого государства», — сказал Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI, подчеркнув, что на данный момент у России нет основания для применения ядерного оружия. Ранее в российском МИД подчеркнули, что РФ применит ядерное оружие только в качестве ответной меры на агрессию или угрозу существования страны. Американский журнал The National Interest отметил, что президент России Владимир Путин дал НАТО «ядерный сигнал». Так они охарактеризовали его решение передать Белоруссии ракетный комплекс «Искандер М».