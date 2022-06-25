Путин: РФ передаст Белоруссии «Искандер-М»

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Виды города. Пермь, мотовилихинские заводы, зенитно-ракетный комплекс, зрк с 125
Комплекс Искандер может применять как баллистические, так и крылатые ракеты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин сообщил о принятом решении передать на вооружение Белоруссии ракетного комплекса «Искандеры М». Об этом глава государства заявил во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Мы в течение ближайших месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы „Искандер М“, которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении», — заявил Путин. Трансляция встречи лидеров двух стран велась на телеканале «Россия 24».

Ранее Лукашенко заявил, что Россия поможет Белоруссии создать новую ракету. Она будет сделана по образцу российского ракетного комплекса «Искандер».

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Президент РФ Владимир Путин сообщил о принятом решении передать на вооружение Белоруссии ракетного комплекса «Искандеры М». Об этом глава государства заявил во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко. «Мы в течение ближайших месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы „Искандер М“, которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении», — заявил Путин. Трансляция встречи лидеров двух стран велась на телеканале «Россия 24». Ранее Лукашенко заявил, что Россия поможет Белоруссии создать новую ракету. Она будет сделана по образцу российского ракетного комплекса «Искандер».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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