The National Interest: Путин дал «ядерный сигнал» НАТО

18 августа 2022 в 09:31 Размер текста - 17 +

Владимир Путин готов передать Белоруссии «Искандеры» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия подала НАТО сигнал о готовности защищать своих союзников предложением передать Белоруссии «Искандеры», которые могут нести ядерное оружие. Об этом сообщает американский журнал The National Interest. «Готовность России предоставить Белоруссии ракетные системы, способные нести ядерные боеголовки, — это сигнал Москвы о том, что, как и НАТО, Россия может предоставить своим союзникам ядерный зонтик. Для Беларуси эти системы обеспечивают возможности дальнего действия, которые могут лучше сдерживать соседние страны НАТО», — пишет The National Interest. Журнал назвал эту ситуацию беспроигрышной для России и Белоруссии. Издание отмечает, что этот шаг может стать потенциально дестабилизирующим, потому что «Искандеры» могут нести ядерное оружие. Также Россия предложила помочь Белоруссии с модернизацией парка истребителей Су-25, чтобы они были способны нести ядерное оружие. Системы, способные нести ядерные боезаряды, которые передали Белоруссии, угрожают НАТО с точки зрения обычных вооружений. Потому что у Белоруссии нет ядерных боеголовок для вооружения этих систем, передает The National Interest. Ранее президент РФ Владимир Путин решил передать Белоруссии ракетный комплекс «Искандер М». Путин в разговоре с белорусским лидером Александром Лукашенко отмечал, что это оружие способно нести баллистические и крылатые ракеты, как в обычном, так и в ядерном исполнении. Белоруссия и Россия никого не шантажируют ядерным оружием, цитирует RT Лукашенко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия подала НАТО сигнал о готовности защищать своих союзников предложением передать Белоруссии «Искандеры», которые могут нести ядерное оружие. Об этом сообщает американский журнал The National Interest. «Готовность России предоставить Белоруссии ракетные системы, способные нести ядерные боеголовки, — это сигнал Москвы о том, что, как и НАТО, Россия может предоставить своим союзникам ядерный зонтик. Для Беларуси эти системы обеспечивают возможности дальнего действия, которые могут лучше сдерживать соседние страны НАТО», — пишет The National Interest. Журнал назвал эту ситуацию беспроигрышной для России и Белоруссии. Издание отмечает, что этот шаг может стать потенциально дестабилизирующим, потому что «Искандеры» могут нести ядерное оружие. Также Россия предложила помочь Белоруссии с модернизацией парка истребителей Су-25, чтобы они были способны нести ядерное оружие. Системы, способные нести ядерные боезаряды, которые передали Белоруссии, угрожают НАТО с точки зрения обычных вооружений. Потому что у Белоруссии нет ядерных боеголовок для вооружения этих систем, передает The National Interest. Ранее президент РФ Владимир Путин решил передать Белоруссии ракетный комплекс «Искандер М». Путин в разговоре с белорусским лидером Александром Лукашенко отмечал, что это оружие способно нести баллистические и крылатые ракеты, как в обычном, так и в ядерном исполнении. Белоруссия и Россия никого не шантажируют ядерным оружием, цитирует RT Лукашенко.