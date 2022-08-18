МИД РФ назвал условие для использования Москвой ядерного оружия

18 августа 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

Отмечается, что применение ядерного оружия возможно только как ответная мера при чрезвычайных обстоятельствах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россия может использовать ядерное оружие только как ответную меру на агрессию или угрозу для существования страны. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. «Российская военная доктрина допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения. Либо когда само существование государства поставлено под угрозу», — рассказал Нечаев на брифинге, который транслируется на youtube-канале МИД РФ. Он подчеркнул, что применение ядерного оружия возможно только как ответная мера при чрезвычайных обстоятельствах. По его словам, США и НАТО отдают себе отчет, чем может обернуться их «агрессивная антироссийская риторика с акцентом на возможность применения ядерного оружия». Ранее ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси пришли к выводу, что при ядерной войне между Америкой и Россией погибнет более 5 миллиардов людей . В том случае будет использоваться более 90% мирового ядерного арсенала. В результате такого конфликта в атмосферу попадет более 165 млн тонн сажи, вызвав ядерную зиму по всей планете. По их мнению, такой анализ подтверждает необходимость глобальной кооперации для ее предотвращения.

Россия может использовать ядерное оружие только как ответную меру на агрессию или угрозу для существования страны. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. «Российская военная доктрина допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения. Либо когда само существование государства поставлено под угрозу», — рассказал Нечаев на брифинге, который транслируется на youtube-канале МИД РФ. Он подчеркнул, что применение ядерного оружия возможно только как ответная мера при чрезвычайных обстоятельствах. По его словам, США и НАТО отдают себе отчет, чем может обернуться их «агрессивная антироссийская риторика с акцентом на возможность применения ядерного оружия». Ранее ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси пришли к выводу, что при ядерной войне между Америкой и Россией погибнет более 5 миллиардов людей. В том случае будет использоваться более 90% мирового ядерного арсенала. В результате такого конфликта в атмосферу попадет более 165 млн тонн сажи, вызвав ядерную зиму по всей планете. По их мнению, такой анализ подтверждает необходимость глобальной кооперации для ее предотвращения.