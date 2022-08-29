Челябинские и белорусские ученые нашли возможности сохранить больше урожая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске изучили режим обеззараживания продуктов на примере пшеничных зерен — воздействовали плазмой и ультразвуком. В научном журнале ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) совместно с белорусскими коллегами опубликовали статью с данными об оптимальных параметрах обработки.

«Обострившиеся продовольственные проблемы сделали актуальными экотехнологии на основе нетепловых методов воздействия. Среди них — холодное плазменное излучение и низкочастотный ультразвук», — сообщили авторы работы на страницах журнала «Вестник ЮУрГУ».

Ученые подбирали параметры воздействия и выяснили, что напряжение плазменного излучения должно составлять 10 киловольт с длительностью процесса в девять минут и частотой в 50 герц. В качестве плазмообразующего вещества предложили использовать воздух при нормальных условиях. Ученые отметили, что мощность ультразвукового воздействия составила 30—100% от паспортных значений.

В публикации авторы объяснили: обеззараживающий эффект обусловлен образованием в воздухе активных форм кислорода и азота. Они вскрыли клеточные оболочки микроорганизмов через разрушение их липидного слоя.

Обеззараживания велось при температуре, приближенной к параметрам окружающей среды. Это, резюмируют ученые вуза, значительно расширяет диапазон применения плазменного облучения в пищевой промышленности. Метод можно применять при хранении, переработке и проращивании сельхозкультур. При повышенной влажности, свойственной стадии выращивания растений, при температуре 25 градусов по Цельсию количество плесневых грибов за сутки увеличивается в 3—5 раз, дрожжей — до двух раз, бактерий — до 50%.

В 2022—2031 годах в России проводится Десятилетие науки и технологий. На этот период перед научной сферой поставлены амбициозные задачи. Количество ученых должно удвоиться, а России — сохранить технологическое лидерство в мире. Немаловажную роль на предстоящие годы будет играть широкое распространение информации о научных достижениях отечественных ученых, о возможностях профессионального роста для молодых исследователей.

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