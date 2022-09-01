Лавров предупредил Запад об ответе РФ на базы НАТО в Финляндии

Сергей Лавров отметил, что линия соприкосновения с НАТО радикально увеличится Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Если в Финляндии и Швеции разместят базы НАТО, Россия будет укреплять северо-запад своей страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если на территории Финляндии и Швеции будут развернуты базы, если за них решат эти базы создать… В зависимости от того, как все это материализуется, разумеется, мы будем принимать решение по укреплению наших возможностей на северо-западе России», — сказал Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО, трансляция встречи шла на «России 24».

Он также отметил, что линия соприкосновения с Североатлантическим альянсом радикально увеличится. Также Лавров прокомментировал ситуацию с возможным ограничением выдачи шенгена россиянам, пишет «Федеральное агентство новостей». Он отметил, что России не нужно закрываться в ответ на визовые ограничения ЕС, добавляет MK.RU .

Швеция и Финляндия изъявили желание вступить в НАТО. Североатлантический альянс принял заявку двух стран. Однако зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия симметрично ответит на эти действия.