Медведев: РФ симметрично ответит Финляндии и Швеции из-за НАТО

РФ пересмотрит отношения со Швецией и Финляндией из-за НАТО, отметил Дмитрий Медведев
новость из сюжетаШвеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО
Россия симметрично ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Отношения с этими странами будут пересмотрены. С таким заявлением выступил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Ответ РФ на угрозы, возникающие от вступления Швеции и Финляндии в НАТО, будет симметричным», — передает слова Медведева РИА «Новости». Также Медведев заявил, что отношения с этими странами Россией будут пересмотрены.
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не укрепит безопасность региона, отметил он. По мнению Медведева, такой шаг со стороны этих стран только накалит обстановку.
Финляндия и Швеция ранее заявили о намерении вступить в НАТО. Решение они приняли после начала спецоперации РФ на Украине. НАТО приняла заявки двух стран.
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