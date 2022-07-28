Медведев: РФ симметрично ответит Финляндии и Швеции из-за НАТО

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Политсовет партии
РФ пересмотрит отношения со Швецией и Финляндией из-за НАТО, отметил Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Россия симметрично ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Отношения с этими странами будут пересмотрены. С таким заявлением выступил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Ответ РФ на угрозы, возникающие от вступления Швеции и Финляндии в НАТО, будет симметричным», — передает слова Медведева РИА «Новости». Также Медведев заявил, что отношения с этими странами Россией будут пересмотрены.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не укрепит безопасность региона, отметил он. По мнению Медведева, такой шаг со стороны этих стран только накалит обстановку.

Финляндия и Швеция ранее заявили о намерении вступить в НАТО. Решение они приняли после начала спецоперации РФ на Украине. НАТО приняла заявки двух стран.

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Россия симметрично ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Отношения с этими странами будут пересмотрены. С таким заявлением выступил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Ответ РФ на угрозы, возникающие от вступления Швеции и Финляндии в НАТО, будет симметричным», — передает слова Медведева РИА «Новости». Также Медведев заявил, что отношения с этими странами Россией будут пересмотрены. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не укрепит безопасность региона, отметил он. По мнению Медведева, такой шаг со стороны этих стран только накалит обстановку. Финляндия и Швеция ранее заявили о намерении вступить в НАТО. Решение они приняли после начала спецоперации РФ на Украине. НАТО приняла заявки двух стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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