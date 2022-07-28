Медведев: РФ симметрично ответит Финляндии и Швеции из-за НАТО

28 июля 2022 в 19:42 Размер текста - 17 +

РФ пересмотрит отношения со Швецией и Финляндией из-за НАТО, отметил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Россия симметрично ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Отношения с этими странами будут пересмотрены. С таким заявлением выступил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Ответ РФ на угрозы, возникающие от вступления Швеции и Финляндии в НАТО, будет симметричным», — передает слова Медведева РИА «Новости». Также Медведев заявил, что отношения с этими странами Россией будут пересмотрены. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не укрепит безопасность региона, отметил он. По мнению Медведева, такой шаг со стороны этих стран только накалит обстановку. Финляндия и Швеция ранее заявили о намерении вступить в НАТО. Решение они приняли после начала спецоперации РФ на Украине. НАТО приняла заявки двух стран.

Россия симметрично ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Отношения с этими странами будут пересмотрены. С таким заявлением выступил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Ответ РФ на угрозы, возникающие от вступления Швеции и Финляндии в НАТО, будет симметричным», — передает слова Медведева РИА «Новости». Также Медведев заявил, что отношения с этими странами Россией будут пересмотрены. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не укрепит безопасность региона, отметил он. По мнению Медведева, такой шаг со стороны этих стран только накалит обстановку. Финляндия и Швеция ранее заявили о намерении вступить в НАТО. Решение они приняли после начала спецоперации РФ на Украине. НАТО приняла заявки двух стран.