Инсайд: из-за болезни Шумков не встретится с главой МЧС

Встреча Вадима Шумкова и Александра Куренкова не состоится Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков из-за болезни лично не встретится с главой МЧС России Александром Куренковым. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к региональным властям. Российский министр прибыл в Курган 1 сентября.

«Из-за болезни губернатор Вадим Шумков не сможет лично встретиться с министром Александром Куренковым. Хотя изначально это было в планах. Еще Шумков должен был принимать участие в церемонии награждения на Троицкой площади. Но планы пришлось поменять», — сообщил источник из числа политических кругов. Другой инсайдер уточнил, что также заболел директор одного из областных департаментов

В департамент информационной и внутренней политики направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что 1 сентября в Курган прилетел глава МЧС России Александр Куренков. На Троицкой площади министр наградит курганцев, которые отличились при тушении весенних пожаров. Также его ожидают на предприятии «Бурлак».