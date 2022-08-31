31 августа 2022

В аэропорту Кургана приземлился борт МЧС с министром

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, полет, земля, иллюминатор, крыло самолета, вид
В Курган прилетел министр Александр Куренков (архивное фото) Фото:

В курганском аэропорту несколько минут назад приземлился самолет SSJ-100 MCHS RUSSIA, на котором прилетел глава МЧС России Александр Куренков. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Министр Александр Куренков прилетел в Курган. На взлетной полосе его встречали представители областного правительства и регионального управления МЧС России», — сообщает корреспондент URA.RU. По данным источников, знакомых с программой визита, борт прилетел в Курган из Братска. До этого в курганском аэропорту приземлился вертолет. Предположительно, на нем из Тюмени прибыл полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Ранее URA.RU писало, что Куренков наградит курганцев, отличившихся при тушении пожаров в регионе. Ожидается, что он побывает на предприятии «Бурлак», которое производит вездеходы. Инсайдеры агентства сообщали, что глава МЧС устроит разнос местным чиновникам. Поводом для критики станут весенние пожары.

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В курганском аэропорту несколько минут назад приземлился самолет SSJ-100 MCHS RUSSIA, на котором прилетел глава МЧС России Александр Куренков. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Министр Александр Куренков прилетел в Курган. На взлетной полосе его встречали представители областного правительства и регионального управления МЧС России», — сообщает корреспондент URA.RU. По данным источников, знакомых с программой визита, борт прилетел в Курган из Братска. До этого в курганском аэропорту приземлился вертолет. Предположительно, на нем из Тюмени прибыл полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Ранее URA.RU писало, что Куренков наградит курганцев, отличившихся при тушении пожаров в регионе. Ожидается, что он побывает на предприятии «Бурлак», которое производит вездеходы. Инсайдеры агентства сообщали, что глава МЧС устроит разнос местным чиновникам. Поводом для критики станут весенние пожары.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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