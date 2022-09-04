04 сентября 2022

Курганец убил женщину, которая не отдала ему долг. Фото

Житель Кургана убил женщину, которая не отдала ему долг
© Служба новостей «URA.RU»
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Орудием убийства стал нож (архивное фото) Фото:

Житель Кургана убил женщину, которая должна была ему деньги. Информация размещена 5 сентября на сайтах областных УМВД и СУ СК РФ.

«В ходе следствия удалось установить, что 31 августа текущего года злоумышленник, знакомый с потерпевшей, пришел к ней в квартиру, где стал требовать от женщины возврата денег, одолженных ей ранее. В результате возникшей ссоры мужчина нанес хозяйке квартиры принесенным с собой ножом множественные ножевые ранения, от которых она скончалась», — указано на сайте СК.

Представители УМВД уточнили, что мужчина ранее снимал комнату у убитой, а когда пришел в конце августа к ней за деньгами, та ему отказала. После убийства мужчина скрылся с места преступления. Представители силовых ведомств с помощью улик установили ДНК-профиль подозреваемого и нашли его. Неоднократный судимый курганец сознался в преступлении и показал место, куда выбросил нож. Задержанного мужчину обвиняют в убийстве. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Орудие убийства
Фото:

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Житель Кургана убил женщину, которая должна была ему деньги. Информация размещена 5 сентября на сайтах областных УМВД и СУ СК РФ. «В ходе следствия удалось установить, что 31 августа текущего года злоумышленник, знакомый с потерпевшей, пришел к ней в квартиру, где стал требовать от женщины возврата денег, одолженных ей ранее. В результате возникшей ссоры мужчина нанес хозяйке квартиры принесенным с собой ножом множественные ножевые ранения, от которых она скончалась», — указано на сайте СК. Представители УМВД уточнили, что мужчина ранее снимал комнату у убитой, а когда пришел в конце августа к ней за деньгами, та ему отказала. После убийства мужчина скрылся с места преступления. Представители силовых ведомств с помощью улик установили ДНК-профиль подозреваемого и нашли его. Неоднократный судимый курганец сознался в преступлении и показал место, куда выбросил нож. Задержанного мужчину обвиняют в убийстве. Решается вопрос о заключении его под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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