Житель Кургана убил женщину, которая должна была ему деньги. Информация размещена 5 сентября на сайтах областных УМВД и СУ СК РФ.
«В ходе следствия удалось установить, что 31 августа текущего года злоумышленник, знакомый с потерпевшей, пришел к ней в квартиру, где стал требовать от женщины возврата денег, одолженных ей ранее. В результате возникшей ссоры мужчина нанес хозяйке квартиры принесенным с собой ножом множественные ножевые ранения, от которых она скончалась», — указано на сайте СК.
Представители УМВД уточнили, что мужчина ранее снимал комнату у убитой, а когда пришел в конце августа к ней за деньгами, та ему отказала. После убийства мужчина скрылся с места преступления. Представители силовых ведомств с помощью улик установили ДНК-профиль подозреваемого и нашли его. Неоднократный судимый курганец сознался в преступлении и показал место, куда выбросил нож. Задержанного мужчину обвиняют в убийстве. Решается вопрос о заключении его под стражу.
Орудие убийства
Фото: сайт СУ СК РФ по Курганской области
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Житель Кургана убил женщину, которая должна была ему деньги. Информация размещена 5 сентября на сайтах областных УМВД и СУ СК РФ. «В ходе следствия удалось установить, что 31 августа текущего года злоумышленник, знакомый с потерпевшей, пришел к ней в квартиру, где стал требовать от женщины возврата денег, одолженных ей ранее. В результате возникшей ссоры мужчина нанес хозяйке квартиры принесенным с собой ножом множественные ножевые ранения, от которых она скончалась», — указано на сайте СК. Представители УМВД уточнили, что мужчина ранее снимал комнату у убитой, а когда пришел в конце августа к ней за деньгами, та ему отказала. После убийства мужчина скрылся с места преступления. Представители силовых ведомств с помощью улик установили ДНК-профиль подозреваемого и нашли его. Неоднократный судимый курганец сознался в преступлении и показал место, куда выбросил нож. Задержанного мужчину обвиняют в убийстве. Решается вопрос о заключении его под стражу.