Курганцы возмущены сокращением бесплатных занятий в детском спорте

В спортшколах Курганской области сократят часы бесплатных тренировок для детей

В спортшколах предупредили курганцев, что урежут часы для тренировок детей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В курганских спортшколах с 1 января 2023 года сократят количество часов для тренировок спортсменов. Об этом URA.RU сообщили возмущенные родители учеников, которым предложили доплачивать за недостающие часы тренировок.

«Сейчас все спортшколы переводят на ОФП (общефизическая подготовка). Количество часов для бесплатных тренировок сокращают. Если раньше было по 8 часов на ребенка, то сейчас будет по 6 часов. Этого недостаточно для воспитания спортсменов. Родителей предупредили, что за остальное время придется доплачивать за аренду залов. В Курганской области и так ни на что денег нет: экипировку, сборы — все оплачивают сами родители, теперь еще и за аренду залов платить должны! Им массовый спорт нужно сделать, а откуда тогда возьмутся чемпионы?», — возмущаются родители спортсменов.

В управлении по физической культуре и спорту по Курганской области на запрос URA.RU ответили, что изменения произойдут согласно федеральному законодательству. «Федеральный закон от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», который предусматривает новые формы спортивной подготовки, вступает в силу с 1 сентября 2023 года. В связи с этим возможны изменения в расписании спортивных школ. Сейчас вопросы реализации закона на территории региона прорабатываются Управлением по физической культуре и спорту Курганской области совместно со спортивными учреждениями с целью максимально учесть интересы воспитанников спортшкол и обеспечить доступность занятий спортом», — ответили в ведомстве.