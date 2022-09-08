Роспотребнадзор подтвердил кишечную инфекцию в детском лагере Магнитогорска

У одного из сотрудников лабораторно подтверждена кишечная инфекция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Магнитогорска Дарья Плеханова сообщила о подтвержденном случае норовируса у одного из сотрудников в детском лагере «Горное ущелье», где отдыхают городские школьники. Она рассказала в соцсетях, что ей пришел официальный ответ от Роспотребнадзора.

«Вот и пришел официальный ответ от Роспотребнадзора. В лагере „Горное ущелье“ у сотрудника выявлен норовирус, по всему лагерю ГБКП, много нарушений по кухне, по прохождению мед.осмотров сотрудников и т. д. Вывод Роспотребнадзора: вероятнее всего наша дочь заразилась именно в лагере!», — рассказала участница сообщества «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте» Дарья Плеханова.

В комментариях автор поста уточнила, что ее дочь попала в реанимацию после оздоровления в третьей смене данного лагеря, которая продолжалась 14 дней. По ее словам, дочери сначала поставили диагноз «тепловой удар», потом — «инфекция», и лишь теперь выяснили, какая это была инфекция и кто стал ее источником.

В ответе ведомства указано, прокуратурой Абзелиловского района Республики Башкортостан составлен протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица детского лагеря. В ДООЦ «Горное ущелье» направлен запрос с просьбой прокомментировать пост. Ответ будет опубликован после получения.

Ранее детский лагерь «Горное ущелье» уже попадал в поле зрения СМИ после того, как один из жителей Магнитогорска сообщил о случаях пьянства старших отрядов и дедовщины над воспитанниками младших отрядов. Кроме того, в начале лета сообщалось, что один из воспитанников дал другому попробовать запрещенное вещество. После этого ребенка госпитализировали, а распространителя выгнали.