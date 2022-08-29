29 августа 2022

Магнитогорец пожаловался на пьянство и дедовщину в детском лагере

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к летней оздоровительной кампании в загородном лагере «Зарница». Свердловская область, Березовский, отряд, кровать, летний лагерь, детский лагерь, палата, рециркуляция, летние каникулы, спальня, загородный лагерь, оздоровительный лагерь, рециркулятор
Летний отдых в Челябинской области подошел к концу, но отзывы о нем еще звучат Фото:

Житель Магнитогорска Алексей Тихонов сообщил о случаях пьянства и издевательств со стороны старших детей над младшими в детском лагере «Горное ущелье», где отдыхают многие городские школьники. Эмоциональный пост вызвал больше сотни комментариев родителей.

«Все события развиваются в ДООЦ „Горное ущелье“ 5-я смена. Не лагерь, а дурдом, первый отряд часто бухал, вожатые были в курсе событий, воспитатель первого отряда на это закрывала глаза! В итоге в дальнейшем недоделки 1-го отряда (16 — 17 лет) шли на второй этаж в третий отряд к малышам (13 — 14 лет) и устраивали там полную дедовщину, переворачивали постели, а потом их заставляли за 15 секунд успеть все застелить, кто не успевал, тех заставляли отжиматься», — написал Алексей Тихонов в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, из-за беспорядка многие дети уехали домой до конца смены. В комментариях, которых за несколько часов набралось больше 130, ряд пользователей поддержали родителя, заявив, что в лагере в этом году бардак. Однако некоторые родители сообщили, что их дети довольны. Затем в беседу вмешались и сами подростки, сообщившие, что кровати переворачивали только за непослушание.

В ДООЦ «Горное ущелье» направлен запрос с просьбой прокомментировать пост. Ответ будет опубликован после получения.

Ранее «Горное ущелье» уже попадало в поле зрения СМИ после того, как одному из детей воспитанник из старшего отряда дал попробовать запрещенное вещество. Распространителя выгнали, его жертву госпитализировали.

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Житель Магнитогорска Алексей Тихонов сообщил о случаях пьянства и издевательств со стороны старших детей над младшими в детском лагере «Горное ущелье», где отдыхают многие городские школьники. Эмоциональный пост вызвал больше сотни комментариев родителей. «Все события развиваются в ДООЦ „Горное ущелье“ 5-я смена. Не лагерь, а дурдом, первый отряд часто бухал, вожатые были в курсе событий, воспитатель первого отряда на это закрывала глаза! В итоге в дальнейшем недоделки 1-го отряда (16 — 17 лет) шли на второй этаж в третий отряд к малышам (13 — 14 лет) и устраивали там полную дедовщину, переворачивали постели, а потом их заставляли за 15 секунд успеть все застелить, кто не успевал, тех заставляли отжиматься», — написал Алексей Тихонов в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, из-за беспорядка многие дети уехали домой до конца смены. В комментариях, которых за несколько часов набралось больше 130, ряд пользователей поддержали родителя, заявив, что в лагере в этом году бардак. Однако некоторые родители сообщили, что их дети довольны. Затем в беседу вмешались и сами подростки, сообщившие, что кровати переворачивали только за непослушание. В ДООЦ «Горное ущелье» направлен запрос с просьбой прокомментировать пост. Ответ будет опубликован после получения. Ранее «Горное ущелье» уже попадало в поле зрения СМИ после того, как одному из детей воспитанник из старшего отряда дал попробовать запрещенное вещество. Распространителя выгнали, его жертву госпитализировали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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