Магнитогорец пожаловался на пьянство и дедовщину в детском лагере

Летний отдых в Челябинской области подошел к концу, но отзывы о нем еще звучат Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Магнитогорска Алексей Тихонов сообщил о случаях пьянства и издевательств со стороны старших детей над младшими в детском лагере «Горное ущелье», где отдыхают многие городские школьники. Эмоциональный пост вызвал больше сотни комментариев родителей.

«Все события развиваются в ДООЦ „Горное ущелье“ 5-я смена. Не лагерь, а дурдом, первый отряд часто бухал, вожатые были в курсе событий, воспитатель первого отряда на это закрывала глаза! В итоге в дальнейшем недоделки 1-го отряда (16 — 17 лет) шли на второй этаж в третий отряд к малышам (13 — 14 лет) и устраивали там полную дедовщину, переворачивали постели, а потом их заставляли за 15 секунд успеть все застелить, кто не успевал, тех заставляли отжиматься», — написал Алексей Тихонов в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, из-за беспорядка многие дети уехали домой до конца смены. В комментариях, которых за несколько часов набралось больше 130, ряд пользователей поддержали родителя, заявив, что в лагере в этом году бардак. Однако некоторые родители сообщили, что их дети довольны. Затем в беседу вмешались и сами подростки, сообщившие, что кровати переворачивали только за непослушание.

В ДООЦ «Горное ущелье» направлен запрос с просьбой прокомментировать пост. Ответ будет опубликован после получения.

Ранее «Горное ущелье» уже попадало в поле зрения СМИ после того, как одному из детей воспитанник из старшего отряда дал попробовать запрещенное вещество. Распространителя выгнали, его жертву госпитализировали.