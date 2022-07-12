В челябинском лагере подросток отравился запрещенным веществом

Ребенка пришлось госпитализировать Фото: Илья Московец © URA.RU

В лагере «Горное ущелье» в Магнитогорске подросток дал попробовать сверстнику запрещенный сосательный табак, после чего юношу с признаками отравления пришлось увезти в больницу. Сейчас пострадавший выписан, а воспитанник, у которого при себе оказалось опасное вещество, исключен. Об этом URA.RU сообщила начальник лагеря Татьяна Жеребко.

«Мой ребенок приехал с лагеря „Горное ущелье“ 2 смена и рассказал, что одного мальчика в полицию забрали за распространение наркотиков, а другого в реанимацию от передоза. Вопрос: какие меры необходимо сделать, чтобы огородить детей от этой заразы в лагерях? Поэтому родителей не пускали к детям и не давали видеться», — рассказала пользователь группы «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Источник URA.RU в правоохранительных органах частично подтвердил факт инцидента, уточнив, что он произошел 5 июля, а речь идет не о наркотических средствах, а о запрещенном к продаже сосательном или жевательном табаке.

«Это внутренний случай, он отработан по алгоритму, в том числе, материалы направлены в правоохранительные органы. Главный итог, что все закончилось положительно: пострадавшему ребенку оказали помощь, вывезли в медицинское учреждение, сейчас мальчик вернулся в лагерь и продолжает отдых. Воспитанник, распространивший запрещенное вещество, исключен из лагеря за нарушения пункта договора», — рассказала начальник лагеря Татьяна Жеребко.

Ранее стало известно, что в другом лагере Магнитогорска — «Уральские зори», который находится неподалеку и принадлежит тому же собственнику, что и «Горное ущелье», избили девочку. Проверку каждому случаю проводит полиция.