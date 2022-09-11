Экзитполы: Куйвашев побеждает на выборах свердловского губернатора в первом туре

11 сентября 2022 в 20:29 Размер текста - 17 +

На выборах 2017 года Евгений Куйвашев набрал 62,16% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Второго тура на выборах губернатора Свердловской области не будет, следует из результатов экзитполов — опросов на выходе из избирательных участков, которые 11 сентября проводились по всему региону. По данным, оказавшимся в распоряжении URA.RU, за действующего губернатора Евгения Куйвашева проголосовали более половины избирателей. «Если верить соцопросам, Куйвашев набирает 59,8% (на выборах 2017 года он набрал 62,16% — прим. URA.RU). На втором месте идет кандидат от КПРФ Александр Ивачев», — поделился источник агентства в штабе Куйвашева. Показатели других кандидатов пока неизвестны. Помимо Ивачева, Куйвашеву на выборах противостояли депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»), а также депутат заксобрания Александр Каптюг (ЛДПР). Об угрозе второго тура собеседники URA.RU в политтусовке говорили вплоть до открытия избирательных участков. И это несмотря на беспрецедентный характер кампании. Инфографика: URA.RU

Второго тура на выборах губернатора Свердловской области не будет, следует из результатов экзитполов — опросов на выходе из избирательных участков, которые 11 сентября проводились по всему региону. По данным, оказавшимся в распоряжении URA.RU, за действующего губернатора Евгения Куйвашева проголосовали более половины избирателей. «Если верить соцопросам, Куйвашев набирает 59,8% (на выборах 2017 года он набрал 62,16% — прим. URA.RU). На втором месте идет кандидат от КПРФ Александр Ивачев», — поделился источник агентства в штабе Куйвашева. Показатели других кандидатов пока неизвестны. Помимо Ивачева, Куйвашеву на выборах противостояли депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»), а также депутат заксобрания Александр Каптюг (ЛДПР). Об угрозе второго тура собеседники URA.RU в политтусовке говорили вплоть до открытия избирательных участков. И это несмотря на беспрецедентный характер кампании.