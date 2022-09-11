Экзитполы: Куйвашев побеждает на выборах свердловского губернатора в первом туре

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Выборы губернатора Свердловской области. Екатеринбург
На выборах 2017 года Евгений Куйвашев набрал 62,16% Фото:
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Выборы губернатора Свердловской области-2022

Второго тура на выборах губернатора Свердловской области не будет, следует из результатов экзитполов — опросов на выходе из избирательных участков, которые 11 сентября проводились по всему региону. По данным, оказавшимся в распоряжении URA.RU, за действующего губернатора Евгения Куйвашева проголосовали более половины избирателей.

«Если верить соцопросам, Куйвашев набирает 59,8% (на выборах 2017 года он набрал 62,16% — прим. URA.RU). На втором месте идет кандидат от КПРФ Александр Ивачев», — поделился источник агентства в штабе Куйвашева. Показатели других кандидатов пока неизвестны.

Помимо Ивачева, Куйвашеву на выборах противостояли депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»), а также депутат заксобрания Александр Каптюг (ЛДПР). Об угрозе второго тура собеседники URA.RU в политтусовке говорили вплоть до открытия избирательных участков. И это несмотря на беспрецедентный характер кампании.

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Второго тура на выборах губернатора Свердловской области не будет, следует из результатов экзитполов — опросов на выходе из избирательных участков, которые 11 сентября проводились по всему региону. По данным, оказавшимся в распоряжении URA.RU, за действующего губернатора Евгения Куйвашева проголосовали более половины избирателей. «Если верить соцопросам, Куйвашев набирает 59,8% (на выборах 2017 года он набрал 62,16% — прим. URA.RU). На втором месте идет кандидат от КПРФ Александр Ивачев», — поделился источник агентства в штабе Куйвашева. Показатели других кандидатов пока неизвестны. Помимо Ивачева, Куйвашеву на выборах противостояли депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»), а также депутат заксобрания Александр Каптюг (ЛДПР). Об угрозе второго тура собеседники URA.RU в политтусовке говорили вплоть до открытия избирательных участков. И это несмотря на беспрецедентный характер кампании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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