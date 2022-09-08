Путин снял главный страх Куйвашева перед выборами

Но во власти новый слух — о катастрофическом рейтинге губернатора

08 сентября 2022 в 23:10 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев и Владимир Путин пообщались в четвертый раз за год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, у которого осталось два дня до выборов, на фоне слухов о возможном втором туре заручился мощной поддержкой президента РФ Владимира Путина. Руководитель государства поучаствовал в главном событии кампании — открытии кольцевой дороги вокруг Екатеринбурга. Однако политтусовку волнует совсем другой повод — сплетня о катастрофически низком рейтинге Куйвашева. 11 сентября, в день голосования, действующему губернатору, выдвинутому «Единой Россией» будут противостоять четыре человека. Это Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). Куйвашев еще весной заручился поддержкой президента: в конце мая Путин одобрил поход губернатора за новым сроком. Евгений Куйвашев общался с президентом вместе с полпредом Владимиром Якушевым Фото: департамент информационной политики Свердловской области Кольцо вокруг Екатеринбурга — главная дорожная стройка Свердловской области последних десятилетий. Трассу начали прокладывать еще в середине 1990-х годов, а работы велись при трех губернаторах: Эдуарде Росселе, Александре Мишарине и Евгении Куйвашеве. В нынешней областной команде любят подчеркивать, что с приходом Куйвашева строительство пошло быстрее — регион стал активно получать транши из федерального бюджета. Несмотря на это, последний участок в 35 километров пришлось ждать больше десяти лет. Команда Куйвашева намечала открытие ЕКАДа на 2024 год — именно эта дата значилась в первоначальных планах. Однако со временем стало ясно, что работы можно закончить на два года быстрее, успев приурочить финал к губернаторским выборам-2022. Ажиотаж вокруг предстоящего замыкания кольца показался пиарщикам Куйвашева настолько высоким, что они решили: дорога должна стать для шефа таким же монументальным наследием, каким открытый в 1998 году Кольцовский тракт стал для экс-губернатора Росселя. Открытие ЕКАД тут же превратилось в главную веху кампании Куйвашева. Статья по теме Путину хватило 12 минут, чтобы решить судьбу Куйвашева За пару месяцев до церемонии по чиновничьим кабинетам поползли слухи: в открытии примет участие Путин. Официальной информации не было ни у кого, и в правительстве стали строить догадки, что президент приедет в Екатеринбург лично. Ближе к осени вероятность приезда становилась все ниже, а в начале сентября стало ясно, что глава государства даст старт по видеосвязи. 7 сентября, накануне церемонии, Кремль подтвердил участие Путина в удаленном формате. Выступая с поздравительной речью, президент дал понять, что рассматривает региональные трассы как часть большой и единой федеральной сети. А после, заслушав несколько докладов, Путин передал слово Куйвашеву, который подчеркнул высокую роль начальника в завершении ЕКАДа. «Это стало возможно благодаря тому, что вы еще год назад поддержали нас с опережающим финансированием. И мы вас не подвели, — с гордостью рапортовал Куйвашев президенту. — Мы раньше срока на два года, как и обещали, ввели этот объект. Благодаря отличному труду наших дорожных строителей, благодаря вашей поддержке». Владимир Путин успел поинтересоваться, все ли в порядке у Куйвашева с будущими проектами Фото: департамент информационной политики Свердловской области И, пользуясь случаем, Куйвашев обратился к Путину с просьбой. «Мы не хотим останавливаться, Владимир Владимирович, мы хотим продолжить. Северное полукольцо — расширить до четырех-шести полос. И поэтому просим вас поддержать нас, включить в проект транспортного коридора Запад — Восток на 2023-2024 и последующие годы. Уверяю, Владимир Владимирович, мы вас не подведем. Все транспортные проекты будут реализованы в срок и даже раньше и с хорошим качеством», — заверил губернатор, обозначив, что рассчитывает сохраниться в должности. Путин же в ответ проявил осведомленность о планах по свердловским дорогам. «У нас в период до 2024 года должна быть проделана работа по продолжению развития ЕКАД и ее увязки с маршрутом Казань — Екатеринбург. Там есть какие-то вопросы, связанные с землей, с участками, с освобождением?» — спросил он Куйвашева. И услышав, что проблем нет, завершил диалог традиционно: «Ладно. Хорошо». Участие президента в церемонии называют важнейшим проявлением поддержки для Куйвашева. В окружении губернатора, как рассказывали источники URA.RU, по-прежнему нет уверенности, что выборы удастся выиграть в один тур. Еще в середине августа штаб кандидата, по неофициальным данным, всерьез обсуждал вероятность второго тура и рассуждал, как этого не допустить. Не исключают такой сценарий на выборах и федеральные эксперты. В публичное же поле окружение Куйвашева транслирует, что шеф обладает высоким рейтингом и победа, напротив, почти в кармане. Одновременно появились слухи (их приписывают оппонентам вице-губернатора Олега Чемезова, возглавляющего предвыборный штаб) о том, что настоящий рейтинг Куйвашева, согласно закрытым соцопросам, катастрофически низок. «Говорят, его проценты едва ли не хуже, чем у [идущего на новый срок главы Карелии Артура] Парфенчикова», — пересказал источник во власти. Парфенчикова, возглавляющего Карелию с 2017 года, называют одним из аутсайдеров нынешних губернаторских выборов. Политологи подчеркивают его непопулярность и допускают, что он вполне может проиграть голосование кандидату-оппозиционеру. Например, в 2021 году Парфенчиков (как и Куйвашев) лично возглавил список «Единой России» на выборах в заксобрание республики, и партия набрала рекордно низкие 28,96%. Единороссы проиграли два одномандатных округа КПРФ и «Справедливой России», а тот результат стал для ЕР наихудшим за всю историю в регионе. Внимание Владимира Путина называют добрым знаком для Евгения Куйвашева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На фоне этих слухов личное внимание Путина к Екатеринбургу и местной власти считают большой удачей для Куйвашева. «Это показывает, что губернатор на хорошем счету у Путина, — развил мысль директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. — И что президент может позволить себе поделиться с ним своим рейтингом. Плюс ЕКАД построен в большей степени для жителей Екатеринбурга — традиционно сложного и проблемного для власти на выборах». Впрочем, в команде Куйвашева продолжают настаивать, что положение кандидата и без того сильно. Близкий к предвыборному штабу инсайдер заявил, что актуальный рейтинг кандидата достаточно высок, чтобы в день голосования превзойти результат 2017 года — тогда губернатор набрал 62%. «Сейчас вероятность второй тура сомнительная. Во многом из-за низкой активности оппонентов губернатора», — согласился политолог Русаков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, у которого осталось два дня до выборов, на фоне слухов о возможном втором туре заручился мощной поддержкой президента РФ Владимира Путина. Руководитель государства поучаствовал в главном событии кампании — открытии кольцевой дороги вокруг Екатеринбурга. Однако политтусовку волнует совсем другой повод — сплетня о катастрофически низком рейтинге Куйвашева. 11 сентября, в день голосования, действующему губернатору, выдвинутому «Единой Россией» будут противостоять четыре человека. Это Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). Куйвашев еще весной заручился поддержкой президента: в конце мая Путин одобрил поход губернатора за новым сроком. Кольцо вокруг Екатеринбурга — главная дорожная стройка Свердловской области последних десятилетий. Трассу начали прокладывать еще в середине 1990-х годов, а работы велись при трех губернаторах: Эдуарде Росселе, Александре Мишарине и Евгении Куйвашеве. В нынешней областной команде любят подчеркивать, что с приходом Куйвашева строительство пошло быстрее — регион стал активно получать транши из федерального бюджета. Несмотря на это, последний участок в 35 километров пришлось ждать больше десяти лет. Команда Куйвашева намечала открытие ЕКАДа на 2024 год — именно эта дата значилась в первоначальных планах. Однако со временем стало ясно, что работы можно закончить на два года быстрее, успев приурочить финал к губернаторским выборам-2022. Ажиотаж вокруг предстоящего замыкания кольца показался пиарщикам Куйвашева настолько высоким, что они решили: дорога должна стать для шефа таким же монументальным наследием, каким открытый в 1998 году Кольцовский тракт стал для экс-губернатора Росселя. Открытие ЕКАД тут же превратилось в главную веху кампании Куйвашева. За пару месяцев до церемонии по чиновничьим кабинетам поползли слухи: в открытии примет участие Путин. Официальной информации не было ни у кого, и в правительстве стали строить догадки, что президент приедет в Екатеринбург лично. Ближе к осени вероятность приезда становилась все ниже, а в начале сентября стало ясно, что глава государства даст старт по видеосвязи. 7 сентября, накануне церемонии, Кремль подтвердил участие Путина в удаленном формате. Выступая с поздравительной речью, президент дал понять, что рассматривает региональные трассы как часть большой и единой федеральной сети. А после, заслушав несколько докладов, Путин передал слово Куйвашеву, который подчеркнул высокую роль начальника в завершении ЕКАДа. «Это стало возможно благодаря тому, что вы еще год назад поддержали нас с опережающим финансированием. И мы вас не подвели, — с гордостью рапортовал Куйвашев президенту. — Мы раньше срока на два года, как и обещали, ввели этот объект. Благодаря отличному труду наших дорожных строителей, благодаря вашей поддержке». И, пользуясь случаем, Куйвашев обратился к Путину с просьбой. «Мы не хотим останавливаться, Владимир Владимирович, мы хотим продолжить. Северное полукольцо — расширить до четырех-шести полос. И поэтому просим вас поддержать нас, включить в проект транспортного коридора Запад — Восток на 2023-2024 и последующие годы. Уверяю, Владимир Владимирович, мы вас не подведем. Все транспортные проекты будут реализованы в срок и даже раньше и с хорошим качеством», — заверил губернатор, обозначив, что рассчитывает сохраниться в должности. Путин же в ответ проявил осведомленность о планах по свердловским дорогам. «У нас в период до 2024 года должна быть проделана работа по продолжению развития ЕКАД и ее увязки с маршрутом Казань — Екатеринбург. Там есть какие-то вопросы, связанные с землей, с участками, с освобождением?» — спросил он Куйвашева. И услышав, что проблем нет, завершил диалог традиционно: «Ладно. Хорошо». Участие президента в церемонии называют важнейшим проявлением поддержки для Куйвашева. В окружении губернатора, как рассказывали источники URA.RU, по-прежнему нет уверенности, что выборы удастся выиграть в один тур. Еще в середине августа штаб кандидата, по неофициальным данным, всерьез обсуждал вероятность второго тура и рассуждал, как этого не допустить. Не исключают такой сценарий на выборах и федеральные эксперты. В публичное же поле окружение Куйвашева транслирует, что шеф обладает высоким рейтингом и победа, напротив, почти в кармане. Одновременно появились слухи (их приписывают оппонентам вице-губернатора Олега Чемезова, возглавляющего предвыборный штаб) о том, что настоящий рейтинг Куйвашева, согласно закрытым соцопросам, катастрофически низок. «Говорят, его проценты едва ли не хуже, чем у [идущего на новый срок главы Карелии Артура] Парфенчикова», — пересказал источник во власти. Парфенчикова, возглавляющего Карелию с 2017 года, называют одним из аутсайдеров нынешних губернаторских выборов. Политологи подчеркивают его непопулярность и допускают, что он вполне может проиграть голосование кандидату-оппозиционеру. Например, в 2021 году Парфенчиков (как и Куйвашев) лично возглавил список «Единой России» на выборах в заксобрание республики, и партия набрала рекордно низкие 28,96%. Единороссы проиграли два одномандатных округа КПРФ и «Справедливой России», а тот результат стал для ЕР наихудшим за всю историю в регионе. На фоне этих слухов личное внимание Путина к Екатеринбургу и местной власти считают большой удачей для Куйвашева. «Это показывает, что губернатор на хорошем счету у Путина, — развил мысль директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. — И что президент может позволить себе поделиться с ним своим рейтингом. Плюс ЕКАД построен в большей степени для жителей Екатеринбурга — традиционно сложного и проблемного для власти на выборах». Впрочем, в команде Куйвашева продолжают настаивать, что положение кандидата и без того сильно. Близкий к предвыборному штабу инсайдер заявил, что актуальный рейтинг кандидата достаточно высок, чтобы в день голосования превзойти результат 2017 года — тогда губернатор набрал 62%. «Сейчас вероятность второй тура сомнительная. Во многом из-за низкой активности оппонентов губернатора», — согласился политолог Русаков.