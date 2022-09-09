Свердловская кампания-2022 сломала стереотипы о выборах

Власти переосмыслили, какими должны быть губернаторские гонки

10 сентября 2022 в 09:30 Размер текста - 17 +

Губернаторские выборы в Свердловской области удивили и избирателей, и элиту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Выборы губернатора Свердловской области сломали многолетние принципы ведения больших кампаний на Урале. Нынешняя гонка показала и избирателям, и истеблишменту: даже без скандалов, уловок и бунтов выборы могут быть стать самыми насыщенными за многие годы, фиксируют собеседники URA.RU в политкругах. Губернаторские выборы в Свердловской области назначены на 11 сентября. В гонке участвуют пять человек: глава региона Евгений Куйвашев («Единая Россия»), вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутат заксо Александр Каптюг (ЛДПР), а также депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). 11 сентября свердловчане проголосуют за одного из пяти кандидатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Избирательная кампания стартовала в июле, однако неофициальная подготовка к ней велась задолго — с осени 2021 года. Областные чиновники и эксперты называют нынешнюю кампанию уникальной: в ней были переосмыслены привычные подходы к выборам. Особым достижением сами кураторы кампании называют не только сохранение единства политической, финансовой и административной элит, но и его усиление. Прежде добиться этого удавалось не всегда. Еще задолго до старта выборов с каждой из групп, по неофициальным данным, состоялись встречи, итог которых был один: истеблишмент согласен вести выборы без каких-либо интриг. Новость по теме Политолог назвал условие для второго тура на выборах свердловского губернатора По наблюдениям собеседников URA.RU, изменился и подход областных властей к самому ведению кампании. В частности, заметен был новый порядок работы со спонсорами. В отличие от прошлогодних выборов в Госдуму и заксобрание, когда на кампанию «Единой России» была собрана рекордная касса, в этот раз команда губернатора сменила тактику: совсем не беспокоила бизнес сбором средств. Губернаторские выборы было решено провести на сэкономленные с 2021 года деньги, а к тратам подходить со всем прагматизмом. Удалось областной администрации стабилизировать отношения и с муниципалитетами. Опрошенные URA.RU эксперты сходятся во мнении, что губернаторская кампания прошла на фоне непривычно спокойной ситуации в территориях. Причина этого — точечная работа с мэрами, с которыми региональные власти держали постоянный контакт. Например, с конца 2021-го глав трижды собирали на большие семинары для обучения и тимбилдинга. «Муниципальные выборы традиционно более острые, более скандальные, чем губернаторские. В частности, в прошлом году, на выборах в Госдуму и заксобрание, „гремели“ порядка 20 муниципалитетов. А сейчас остаются лишь единичные истории, а горячей точкой можно назвать разве что Асбест», — оценивает политолог и социолог Андрей Мозолин. Политическая обстановка в Асбесте остается неспокойной уже несколько лет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Выборы в Асбестовскую думу специалисты называют единственной головной болью властей в этом году. Городскую повестку несколько месяцев сотрясали склоки вокруг КПРФ, а в середине августа случился самый громкий скандал. Егор Александрин, сын депутата-единоросса Дмитрия Александрина, назвал избирателей «грязью». В ситуацию пришлось вмешаться губернатору Куйвашеву, заявившему, что такие «молодые люди заслуживают только подзатыльников». В итоге Александрины принесли публичные извинения. «Скандалы, которые временами возникали в муниципалитетах, не бросали тень на губернаторскую кампанию. Я думаю, это, в том числе, связано с оперативной реакцией областных властей на любые происшествия, — рассуждает Гагарин. — В результате события в негативном ключе вовремя купировались. Это показатель того, что ситуация в хорошем смысле находится под контролем». Главный же муниципалитет области — Екатеринбург — исторически является непростой локацией для властей. Здесь в силу многих факторов голосование чаще склоняется к протестному, а кандидаты от оппозиции набирают сравнительно больше голосов. Однако в этот раз, отмечают наблюдатели, региональным администраторам удалось избежать обвинений в слабой кампании. Администрация Екатеринбурга в этой кампании еще плотнее сотрудничала с областной властью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Как сообщали источники URA.RU, с самого старта кампании областные и городские власти подтвердили, что работают в тандеме. Вице-губернатор Олег Чемезов, курирующий политику, и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов по главным вопросам работали в связке, регулярно общаясь о подготовке кампании в уральской столице. Кроме того, Чемезов еще на ранних этапах дал понять, что не намерен вмешиваться в работу города. «Надеюсь, не будет повода к вам прийти», — пересказывают слова Чемезова на одном из первых заседаний екатеринбургского штаба. По мнению политолога Мозолина, стабильная кампания в Екатеринбурге — результат завершения всех конфликтов между городскими и областными чиновниками: «Напряженности не было. Если пять лет назад, в 2017-м, какие-то остатки противостояния „город — область“ присутствовали в том или ином виде, то сейчас никакой борьбы нет». К губернаторским выборам 100% участков в области оборудовали камерами Фото: Размик Закарян © URA.RU Нетипичную лояльность проявил депутатский корпус. Еще с первых недель лета представители «Единой России» в заксобрании начали точечно работать с избирателями, а оппозиция отказалась от каких-либо демаршей. Единственный известный эпизод — выступление главы фракции КПРФ Александра Ивачева против Ельцин Центра. Сперва коммунист получил публичный ответ от губернатора Куйвашева, а затем (после консультаций с областными властями об этике ведения кампании) и вовсе свернул нападки. Беспрецедентной нынешнюю кампанию находят и с точки зрения легитимности голосования. К 11 сентября полноценной системой видеонаблюдения были обеспечены 100% избирательных участков Свердловской области, а аккредитацию для работы получили почти 7 тысяч наблюдателей. «В этом плане Свердловская область очень серьезно выглядит на фоне других субъектов России. И это свидетельствует о высоком уровне общественного контроля — все под тотальным видеонаблюдением. Таких субъектов в РФ очень мало», — заметил председатель областной общественной палаты Александр Левин. Владимир Путин непосредственно повлиял на кампанию в Свердловской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Политолог Гагарин видит в этом и подтверждение, что борьба будет честной. Теперь, замечает эксперт, когда любые потенциальные нарушения будут зафиксированы, голословно обвинять организаторов выборов нет оснований. «Прежний аргумент оппозиции, что кандидатам мешали, снимали, ставили палки в колеса, сейчас не применим», — подчеркнул он. Но особенно наблюдатели выделяют важный факт. Нынешняя кампания показала уровень взаимодействия со структурами Кремля: внутриполитическим блоком администрации президента (с ним областные чиновники консультировались по выборам, по меньшей мере, с осени-2021) и уральским полпредством (полпред Владимир Якушев лично курировал кампанию). Отдельной вехой кампании называют непосредственное участие президента РФ Владимира Путина. С начала года он четырежды общался с Куйвашевым, два из которых стали важнейшими. В мае он одобрил выдвижение губернатора на новый срок, а в начале сентября, за несколько дней до выборов, открыл ЕКАД. «Безусловно, нынешняя кампания отличается от всех предыдущих. И один из ключевых моментов — ее интенсивность. Кампания-2017 была успешной, но она не была настолько же насыщенной», — указывает Гагарин. «Несмотря на разные комментарии, выборы все же были конкурентные. Все штабы ждут итогов голосования, потому что до конца неясно, будет один тур или два. Невозможно предсказать, кто какое место займет», — добавил Мозолин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выборы губернатора Свердловской области сломали многолетние принципы ведения больших кампаний на Урале. Нынешняя гонка показала и избирателям, и истеблишменту: даже без скандалов, уловок и бунтов выборы могут быть стать самыми насыщенными за многие годы, фиксируют собеседники URA.RU в политкругах. Губернаторские выборы в Свердловской области назначены на 11 сентября. В гонке участвуют пять человек: глава региона Евгений Куйвашев («Единая Россия»), вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутат заксо Александр Каптюг (ЛДПР), а также депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). Избирательная кампания стартовала в июле, однако неофициальная подготовка к ней велась задолго — с осени 2021 года. Областные чиновники и эксперты называют нынешнюю кампанию уникальной: в ней были переосмыслены привычные подходы к выборам. Особым достижением сами кураторы кампании называют не только сохранение единства политической, финансовой и административной элит, но и его усиление. Прежде добиться этого удавалось не всегда. Еще задолго до старта выборов с каждой из групп, по неофициальным данным, состоялись встречи, итог которых был один: истеблишмент согласен вести выборы без каких-либо интриг. По наблюдениям собеседников URA.RU, изменился и подход областных властей к самому ведению кампании. В частности, заметен был новый порядок работы со спонсорами. В отличие от прошлогодних выборов в Госдуму и заксобрание, когда на кампанию «Единой России» была собрана рекордная касса, в этот раз команда губернатора сменила тактику: совсем не беспокоила бизнес сбором средств. Губернаторские выборы было решено провести на сэкономленные с 2021 года деньги, а к тратам подходить со всем прагматизмом. Удалось областной администрации стабилизировать отношения и с муниципалитетами. Опрошенные URA.RU эксперты сходятся во мнении, что губернаторская кампания прошла на фоне непривычно спокойной ситуации в территориях. Причина этого — точечная работа с мэрами, с которыми региональные власти держали постоянный контакт. Например, с конца 2021-го глав трижды собирали на большие семинары для обучения и тимбилдинга. «Муниципальные выборы традиционно более острые, более скандальные, чем губернаторские. В частности, в прошлом году, на выборах в Госдуму и заксобрание, „гремели“ порядка 20 муниципалитетов. А сейчас остаются лишь единичные истории, а горячей точкой можно назвать разве что Асбест», — оценивает политолог и социолог Андрей Мозолин. Выборы в Асбестовскую думу специалисты называют единственной головной болью властей в этом году. Городскую повестку несколько месяцев сотрясали склоки вокруг КПРФ, а в середине августа случился самый громкий скандал. Егор Александрин, сын депутата-единоросса Дмитрия Александрина, назвал избирателей «грязью». В ситуацию пришлось вмешаться губернатору Куйвашеву, заявившему, что такие «молодые люди заслуживают только подзатыльников». В итоге Александрины принесли публичные извинения. «Скандалы, которые временами возникали в муниципалитетах, не бросали тень на губернаторскую кампанию. Я думаю, это, в том числе, связано с оперативной реакцией областных властей на любые происшествия, — рассуждает Гагарин. — В результате события в негативном ключе вовремя купировались. Это показатель того, что ситуация в хорошем смысле находится под контролем». Главный же муниципалитет области — Екатеринбург — исторически является непростой локацией для властей. Здесь в силу многих факторов голосование чаще склоняется к протестному, а кандидаты от оппозиции набирают сравнительно больше голосов. Однако в этот раз, отмечают наблюдатели, региональным администраторам удалось избежать обвинений в слабой кампании. Как сообщали источники URA.RU, с самого старта кампании областные и городские власти подтвердили, что работают в тандеме. Вице-губернатор Олег Чемезов, курирующий политику, и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов по главным вопросам работали в связке, регулярно общаясь о подготовке кампании в уральской столице. Кроме того, Чемезов еще на ранних этапах дал понять, что не намерен вмешиваться в работу города. «Надеюсь, не будет повода к вам прийти», — пересказывают слова Чемезова на одном из первых заседаний екатеринбургского штаба. По мнению политолога Мозолина, стабильная кампания в Екатеринбурге — результат завершения всех конфликтов между городскими и областными чиновниками: «Напряженности не было. Если пять лет назад, в 2017-м, какие-то остатки противостояния „город — область“ присутствовали в том или ином виде, то сейчас никакой борьбы нет». Нетипичную лояльность проявил депутатский корпус. Еще с первых недель лета представители «Единой России» в заксобрании начали точечно работать с избирателями, а оппозиция отказалась от каких-либо демаршей. Единственный известный эпизод — выступление главы фракции КПРФ Александра Ивачева против Ельцин Центра. Сперва коммунист получил публичный ответ от губернатора Куйвашева, а затем (после консультаций с областными властями об этике ведения кампании) и вовсе свернул нападки. Беспрецедентной нынешнюю кампанию находят и с точки зрения легитимности голосования. К 11 сентября полноценной системой видеонаблюдения были обеспечены 100% избирательных участков Свердловской области, а аккредитацию для работы получили почти 7 тысяч наблюдателей. «В этом плане Свердловская область очень серьезно выглядит на фоне других субъектов России. И это свидетельствует о высоком уровне общественного контроля — все под тотальным видеонаблюдением. Таких субъектов в РФ очень мало», — заметил председатель областной общественной палаты Александр Левин. Политолог Гагарин видит в этом и подтверждение, что борьба будет честной. Теперь, замечает эксперт, когда любые потенциальные нарушения будут зафиксированы, голословно обвинять организаторов выборов нет оснований. «Прежний аргумент оппозиции, что кандидатам мешали, снимали, ставили палки в колеса, сейчас не применим», — подчеркнул он. Но особенно наблюдатели выделяют важный факт. Нынешняя кампания показала уровень взаимодействия со структурами Кремля: внутриполитическим блоком администрации президента (с ним областные чиновники консультировались по выборам, по меньшей мере, с осени-2021) и уральским полпредством (полпред Владимир Якушев лично курировал кампанию). Отдельной вехой кампании называют непосредственное участие президента РФ Владимира Путина. С начала года он четырежды общался с Куйвашевым, два из которых стали важнейшими. В мае он одобрил выдвижение губернатора на новый срок, а в начале сентября, за несколько дней до выборов, открыл ЕКАД. «Безусловно, нынешняя кампания отличается от всех предыдущих. И один из ключевых моментов — ее интенсивность. Кампания-2017 была успешной, но она не была настолько же насыщенной», — указывает Гагарин. «Несмотря на разные комментарии, выборы все же были конкурентные. Все штабы ждут итогов голосования, потому что до конца неясно, будет один тур или два. Невозможно предсказать, кто какое место займет», — добавил Мозолин.