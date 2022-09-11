Текслер назначил полковника ФСО заместителем челябинского министра

Губернатор Текслер назначил замминистра общественной безопасности полковника ФСО Николая Зубарева

12 сентября 2022 в 17:43 Размер текста - 17 +

Николая Зубарева приняли на пост замминистра с испытательным сроком в три месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил замминистра общественной безопасности полковника Федеральной службы охраны (ФСО) Николая Зубарева. Постановление о назначении опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить Зубарева Николая Анатольевича заместителем Министра общественной безопасности Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью три месяца. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. Ранее Зубарев руководил Центром специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ в Челябинской области. Центр ведет деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил замминистра общественной безопасности полковника Федеральной службы охраны (ФСО) Николая Зубарева. Постановление о назначении опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить Зубарева Николая Анатольевича заместителем Министра общественной безопасности Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью три месяца. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. Ранее Зубарев руководил Центром специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ в Челябинской области. Центр ведет деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности.