11 сентября 2022

Текслер назначил полковника ФСО заместителем челябинского министра

Губернатор Текслер назначил замминистра общественной безопасности полковника ФСО Николая Зубарева
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган, депутат, чиновник, руки, подпись документа, мужские руки
Николая Зубарева приняли на пост замминистра с испытательным сроком в три месяца Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил замминистра общественной безопасности полковника Федеральной службы охраны (ФСО) Николая Зубарева. Постановление о назначении опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Зубарева Николая Анатольевича заместителем Министра общественной безопасности Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью три месяца. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Ранее Зубарев руководил Центром специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ в Челябинской области. Центр ведет деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил замминистра общественной безопасности полковника Федеральной службы охраны (ФСО) Николая Зубарева. Постановление о назначении опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить Зубарева Николая Анатольевича заместителем Министра общественной безопасности Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью три месяца. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. Ранее Зубарев руководил Центром специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ в Челябинской области. Центр ведет деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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