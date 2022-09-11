Текслер назначил полковника ФСО заместителем челябинского министра

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил замминистра общественной безопасности полковника Федеральной службы охраны (ФСО) Николая Зубарева. Постановление о назначении опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Зубарева Николая Анатольевича заместителем Министра общественной безопасности Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью три месяца. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.
Ранее Зубарев руководил Центром специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ в Челябинской области. Центр ведет деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности.
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