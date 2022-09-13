В Кургане сформирован новый состав городской общественной палаты

Александр Алпаткин вошел в состав Общественной палаты города Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане определили восьмой состав городской общественной палаты. В него вошел гендиректор ООО «Редакция городской газеты «Курган и курганцы» Александр Алпаткин. Список общественников опубликован на сайте администрации города.

«Завершилось формирование Общественной палаты Кургана восьмого состава. В Общественную палату муниципального образования входит 21 человек, 7 из которых назначаются главой города, 7 — Курганской городской думой. Путем рейтингового голосования были отобраны последние 7 человек из числа кандидатур, предложенных общественными объединениями и некоммерческими организациями. Срок полномочий Общественной палаты муниципального образования город Курган седьмого состава истекает в сентябре 2022 года», — говорится в сообщении мэрии.

Алпаткин является также главным редактором газеты «Курган и Курганцы» (по данным СБИС, учредитель издания ДРГХ администрации города Кургана). В состав палаты вошли еще 13 новых членов. Семеро общественников перешли из седьмого состава палаты: Елена Моторина, Константин Шкодских, Евгений Захаров, Дмитрий Герасимов, Сергей Конев, Лариса Тарунина, Людмила Семенова.

Список новых членов ОП Кургана скрин: с сайта администрации г. Кургана