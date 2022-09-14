Военный обозреватель Литовкин призвал нанести удары по Киеву. Видео

14 сентября 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

Настало время нанести удар по Киеву, заявил военный обозреватель Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России настало время ответить на преступления властей Украины и нанести удар по Киеву. Об этом заявил военный обозреватель Виктор Литовкин. «Настало время наносить удары по центру принятия решений в Киеве. Мы знаем, где они находятся, и надо наносить удары туда», — цитирует Литовкина Пятый канал. Он добавил, что удары необходимо наносит также и по промышленным объектам Киева и Украины в общем. По его словам, Россия не оставит ни одного преступления Украины без ответа. Ранее телеканал 360 передавал слова главы Запорожья Евгения Балицкого о том, что необходимо ударить по Киеву после атаки на ЗАЭС. Специальная военная операция, начатая 24 февраля, на территории Украины направлена на демилитаризацию и денацификацию страны.

России настало время ответить на преступления властей Украины и нанести удар по Киеву. Об этом заявил военный обозреватель Виктор Литовкин. «Настало время наносить удары по центру принятия решений в Киеве. Мы знаем, где они находятся, и надо наносить удары туда», — цитирует Литовкина Пятый канал. Он добавил, что удары необходимо наносит также и по промышленным объектам Киева и Украины в общем. По его словам, Россия не оставит ни одного преступления Украины без ответа. Ранее телеканал 360 передавал слова главы Запорожья Евгения Балицкого о том, что необходимо ударить по Киеву после атаки на ЗАЭС. Специальная военная операция, начатая 24 февраля, на территории Украины направлена на демилитаризацию и денацификацию страны.