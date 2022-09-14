Военный обозреватель Литовкин призвал нанести удары по Киеву. Видео

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, пулемет, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, СВО, наемники
Настало время нанести удар по Киеву, заявил военный обозреватель Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

России настало время ответить на преступления властей Украины и нанести удар по Киеву. Об этом заявил военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Настало время наносить удары по центру принятия решений в Киеве. Мы знаем, где они находятся, и надо наносить удары туда», — цитирует Литовкина Пятый канал. Он добавил, что удары необходимо наносит также и по промышленным объектам Киева и Украины в общем. По его словам, Россия не оставит ни одного преступления Украины без ответа.

Ранее телеканал 360 передавал слова главы Запорожья Евгения Балицкого о том, что необходимо ударить по Киеву после атаки на ЗАЭС. Специальная военная операция, начатая 24 февраля, на территории Украины направлена на демилитаризацию и денацификацию страны.

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России настало время ответить на преступления властей Украины и нанести удар по Киеву. Об этом заявил военный обозреватель Виктор Литовкин. «Настало время наносить удары по центру принятия решений в Киеве. Мы знаем, где они находятся, и надо наносить удары туда», — цитирует Литовкина Пятый канал. Он добавил, что удары необходимо наносит также и по промышленным объектам Киева и Украины в общем. По его словам, Россия не оставит ни одного преступления Украины без ответа. Ранее телеканал 360 передавал слова главы Запорожья Евгения Балицкого о том, что необходимо ударить по Киеву после атаки на ЗАЭС. Специальная военная операция, начатая 24 февраля, на территории Украины направлена на демилитаризацию и денацификацию страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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