16 сентября 2022

Президент Мексики нашел виновных в усугублении конфликта между РФ и Украиной

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По мнению Обрадора, Запад виноват в усугублении ситуации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западные страны виноваты в усугублении конфликта между Россией и Украиной. Такого мнения придерживается президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«Группы интересов, занимающие государственные или экономические позиции, прилагают все усилия, чтобы привести политику к вооруженному конфликту. И однажды допустив эту ошибку, вместо того, чтобы ее исправить, они предпочли ее усугубить, не заботясь о страданиях, которые они причиняют человечеству, или об ущербе, который они наносят стабильности наций и благополучию обществ. Так зародился конфликт России и Украины», — объяснил Обрадор, передает РИА «Новости».

По его словам, последующее введение санкций и еженедельные поставки оружия на Украину способствовали продолжающему противостоянию. Президент Мексики обвинил ООН и ведущие державы в неумении вести мирный диалог.

Ранее постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что США и другие страны НАТО давят на Украину, вынуждая ее отказываться от переговоров с Россией, что ведет к спецоперации. Он указал, что альянсу необходимо взять на себя ответственность и попытаться остановить конфликт.

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Западные страны виноваты в усугублении конфликта между Россией и Украиной. Такого мнения придерживается президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор. «Группы интересов, занимающие государственные или экономические позиции, прилагают все усилия, чтобы привести политику к вооруженному конфликту. И однажды допустив эту ошибку, вместо того, чтобы ее исправить, они предпочли ее усугубить, не заботясь о страданиях, которые они причиняют человечеству, или об ущербе, который они наносят стабильности наций и благополучию обществ. Так зародился конфликт России и Украины», — объяснил Обрадор, передает РИА «Новости». По его словам, последующее введение санкций и еженедельные поставки оружия на Украину способствовали продолжающему противостоянию. Президент Мексики обвинил ООН и ведущие державы в неумении вести мирный диалог. Ранее постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что США и другие страны НАТО давят на Украину, вынуждая ее отказываться от переговоров с Россией, что ведет к спецоперации. Он указал, что альянсу необходимо взять на себя ответственность и попытаться остановить конфликт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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