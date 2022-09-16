16 сентября 2022
15 сентября 2022

Омская Госавтоинспекция усилит контроль над дорогой в Тюмень. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стелла Курган. Курган, гаишники, дпс, гаи, перекрытие трассы
Из-за плохой погоды на трассу отправили дополнительные экипажи ДПС Фото:

Федеральную автодорогу Тюмень — Омск будут патрулировать дополнительные экипажи ДПС. В пресс-службе УГИБДД по Омской области объяснили, что причинами для такого решения стали утренние туманы и задымления.

«На участках федеральной автодороги Тюмень — Омск в последнее время в ночные и утренние часы из-за задымления и тумана ухудшается видимость на проезжей части. На данные участки направляются дополнительные экипажи ДПС», — сообщили в ведомстве. Сотрудники ориентированы на оказание помощи водителям и организацию реверсивного движения при необходимости.

Ранее URA.RU сообщало, что врачи из тюменской больницы попали в ДТП на трассе до Омска. В аварии пострадали несколько сотрудников заведения, а один из них скончался.

На трассе из-за тумана почти нулевая видимость
Фото:

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Федеральную автодорогу Тюмень — Омск будут патрулировать дополнительные экипажи ДПС. В пресс-службе УГИБДД по Омской области объяснили, что причинами для такого решения стали утренние туманы и задымления. «На участках федеральной автодороги Тюмень — Омск в последнее время в ночные и утренние часы из-за задымления и тумана ухудшается видимость на проезжей части. На данные участки направляются дополнительные экипажи ДПС», — сообщили в ведомстве. Сотрудники ориентированы на оказание помощи водителям и организацию реверсивного движения при необходимости. Ранее URA.RU сообщало, что врачи из тюменской больницы попали в ДТП на трассе до Омска. В аварии пострадали несколько сотрудников заведения, а один из них скончался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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