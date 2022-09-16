Омская Госавтоинспекция усилит контроль над дорогой в Тюмень. Фото

17 сентября 2022 в 10:28 Размер текста - 17 +

Из-за плохой погоды на трассу отправили дополнительные экипажи ДПС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Федеральную автодорогу Тюмень — Омск будут патрулировать дополнительные экипажи ДПС. В пресс-службе УГИБДД по Омской области объяснили, что причинами для такого решения стали утренние туманы и задымления. «На участках федеральной автодороги Тюмень — Омск в последнее время в ночные и утренние часы из-за задымления и тумана ухудшается видимость на проезжей части. На данные участки направляются дополнительные экипажи ДПС», — сообщили в ведомстве. Сотрудники ориентированы на оказание помощи водителям и организацию реверсивного движения при необходимости. Ранее URA.RU сообщало, что врачи из тюменской больницы попали в ДТП на трассе до Омска. В аварии пострадали несколько сотрудников заведения, а один из них скончался. На трассе из-за тумана почти нулевая видимость Фото: пресс-служба УГИБДД по Омской области

Федеральную автодорогу Тюмень — Омск будут патрулировать дополнительные экипажи ДПС. В пресс-службе УГИБДД по Омской области объяснили, что причинами для такого решения стали утренние туманы и задымления. «На участках федеральной автодороги Тюмень — Омск в последнее время в ночные и утренние часы из-за задымления и тумана ухудшается видимость на проезжей части. На данные участки направляются дополнительные экипажи ДПС», — сообщили в ведомстве. Сотрудники ориентированы на оказание помощи водителям и организацию реверсивного движения при необходимости. Ранее URA.RU сообщало, что врачи из тюменской больницы попали в ДТП на трассе до Омска. В аварии пострадали несколько сотрудников заведения, а один из них скончался.