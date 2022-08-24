24 августа 2022

Тюменские врачи попали в смертельное ДТП на трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Свердловской области, скорая помощь, трасса, машина реанимации, сельская медицина
В машину с медиками влетел грузовик, от чего автомобиль выбросило с дороги Фото:

Медики тюменской Областной больницы №12 (Заводоуковск) попали в ДТП на трассе, в результате которого несколько человек получили тяжелые травмы, а один из сотрудников умер. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной трудовой инспекции

«30 июня санитарный автомобиль направлялся из Новозаимской участковой больницы в Областную больницу №12 Заводоуковска. На трассе Тюмень-Омск проводился ремонт, водитель остановился, после чего сзади в „Соболь“ врезался грузовик. Санитарный автомобиль вылетел с дороги в лесополосу. В результате скончалась медицинский лабораторный техник», — рассказали URA.RU в трудовой инспекции.

Погибшая женщина получила множество переломов, ситуацию осложнил травматический шок. Также в аварии пострадали водитель, заведующая Новозаимской участковой больницы и врач-терапевт. У них тяжелые травмы.

«По результатам расследования данный несчастный случай квалифицировали как связанный с производством. Также были выявлены нарушения, не связанные с причиной ДТП, работодатель привлечен к административной ответственности», — отметили в инспекции.

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Медики тюменской Областной больницы №12 (Заводоуковск) попали в ДТП на трассе, в результате которого несколько человек получили тяжелые травмы, а один из сотрудников умер. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной трудовой инспекции «30 июня санитарный автомобиль направлялся из Новозаимской участковой больницы в Областную больницу №12 Заводоуковска. На трассе Тюмень-Омск проводился ремонт, водитель остановился, после чего сзади в „Соболь“ врезался грузовик. Санитарный автомобиль вылетел с дороги в лесополосу. В результате скончалась медицинский лабораторный техник», — рассказали URA.RU в трудовой инспекции. Погибшая женщина получила множество переломов, ситуацию осложнил травматический шок. Также в аварии пострадали водитель, заведующая Новозаимской участковой больницы и врач-терапевт. У них тяжелые травмы. «По результатам расследования данный несчастный случай квалифицировали как связанный с производством. Также были выявлены нарушения, не связанные с причиной ДТП, работодатель привлечен к административной ответственности», — отметили в инспекции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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