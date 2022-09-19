В курганском округе умер последний ветеран Великой Отечественной войны

В Курганской области ушел из жизни ветеран ВОВ Василий Панов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Мокроусовском округе Курганской области ушел из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны Василий Панов. Об этом сообщает администрация округа в соцсети «ВКонтакте».

«Администрация Мокроусовского муниципального округа с прискорбием извещает, что 17 сентября ушел из жизни Василий Панов, последний участник Великой Отечественной войны в нашем районе», — указано в сообщении. Представители администрации выражают соболезнования родным и близким Панова.

По данным администрации округа, Панов родился 15 марта 1924 года, он был призван в армию рядовым в 1942 году. Он воевал в составе 31 гвардейского кавалерийского полка, был ранен, а позже награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», демобилизован в 1947 году. В дальнейшем Панов работал в совхозе «Большекаменский».