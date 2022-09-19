19 сентября 2022

В курганском округе умер последний ветеран Великой Отечественной войны

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Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, гвоздики, ветеран, медали и ордена, ветераны вов
В Курганской области ушел из жизни ветеран ВОВ Василий Панов Фото:

В Мокроусовском округе Курганской области ушел из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны Василий Панов. Об этом сообщает администрация округа в соцсети «ВКонтакте».

«Администрация Мокроусовского муниципального округа с прискорбием извещает, что 17 сентября ушел из жизни Василий Панов, последний участник Великой Отечественной войны в нашем районе», — указано в сообщении. Представители администрации выражают соболезнования родным и близким Панова.

По данным администрации округа, Панов родился 15 марта 1924 года, он был призван в армию рядовым в 1942 году. Он воевал в составе 31 гвардейского кавалерийского полка, был ранен, а позже награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», демобилизован в 1947 году. В дальнейшем Панов работал в совхозе «Большекаменский».

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В Мокроусовском округе Курганской области ушел из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны Василий Панов. Об этом сообщает администрация округа в соцсети «ВКонтакте». «Администрация Мокроусовского муниципального округа с прискорбием извещает, что 17 сентября ушел из жизни Василий Панов, последний участник Великой Отечественной войны в нашем районе», — указано в сообщении. Представители администрации выражают соболезнования родным и близким Панова. По данным администрации округа, Панов родился 15 марта 1924 года, он был призван в армию рядовым в 1942 году. Он воевал в составе 31 гвардейского кавалерийского полка, был ранен, а позже награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», демобилизован в 1947 году. В дальнейшем Панов работал в совхозе «Большекаменский».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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