ВСУ произвели массированный обстрел Херсона

О точных попаданиях неизвестно (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Херсоне прогремели несколько взрывов в районе хлопчатобумажного комбината. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. По предварительным данным, системы противоракетной обороны сбили четыре украинских снаряда.
«Предварительно ПВО сбило четыре снаряда. Раз десять было [срабатывало] в общей сложности», — сообщает корреспондент URA.RU. По его словам, все украинские боеприпасы были уничтожены ПВО, защищающей Херсон.
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