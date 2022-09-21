ВСУ произвели массированный обстрел Херсона

21 сентября 2022 в 21:45 Размер текста - 17 +

О точных попаданиях неизвестно (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсоне прогремели несколько взрывов в районе хлопчатобумажного комбината. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. По предварительным данным, системы противоракетной обороны сбили четыре украинских снаряда. «Предварительно ПВО сбило четыре снаряда. Раз десять было [срабатывало] в общей сложности», — сообщает корреспондент URA.RU. По его словам, все украинские боеприпасы были уничтожены ПВО, защищающей Херсон.

В Херсоне прогремели несколько взрывов в районе хлопчатобумажного комбината. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. По предварительным данным, системы противоракетной обороны сбили четыре украинских снаряда. «Предварительно ПВО сбило четыре снаряда. Раз десять было [срабатывало] в общей сложности», — сообщает корреспондент URA.RU. По его словам, все украинские боеприпасы были уничтожены ПВО, защищающей Херсон.