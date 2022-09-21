ВСУ произвели массированный обстрел Херсона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстрел в Донецке. Донецк, донецк, обстрел
О точных попаданиях неизвестно (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Херсоне прогремели несколько взрывов в районе хлопчатобумажного комбината. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. По предварительным данным, системы противоракетной обороны сбили четыре украинских снаряда.

«Предварительно ПВО сбило четыре снаряда. Раз десять было [срабатывало] в общей сложности», — сообщает корреспондент URA.RU. По его словам, все украинские боеприпасы были уничтожены ПВО, защищающей Херсон.

Узнавайте все новости о мобилизации и ходе СВО на Украине из одного письма.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Херсоне прогремели несколько взрывов в районе хлопчатобумажного комбината. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. По предварительным данным, системы противоракетной обороны сбили четыре украинских снаряда. «Предварительно ПВО сбило четыре снаряда. Раз десять было [срабатывало] в общей сложности», — сообщает корреспондент URA.RU. По его словам, все украинские боеприпасы были уничтожены ПВО, защищающей Херсон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...