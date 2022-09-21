Компания ПАО Магнит реализует 20 объектов по всей России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ленинском районе Челябинска федеральная торговая сеть «Магнит» реализует торговые площади магазина «Дикси» за 34,7 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на популярном сайте объявлений.

«Федеральная торговая сеть „Магнит“ предлагает к продаже торговое помещение, расположенное по адресу г. Челябинск, ул. Дзержинского, д. 104, пом. 8. Ранее в помещении размещался магазин „ДИКСИ“ площадью 727,6 кв. м. с подвалом 50,9 кв. м.», — указано в объявлении на сайте «Авито».

По данным автора объявления ПАО «Магнит», коммерческие предложения принимаются до 22 сентября включительно. Затем в течение трех рабочих дней будет выбран покупатель, предложивший максимальную стоимость.

Кроме того, компания ПАО «Магнит» предлагает приобрести торговые помещения, а также отдельно стоящие здания и земельные участки в различных регионах России. Всего в списке продаж на сайте «Авито» значатся 20 объектов.

Владельцы сети «Магнит» объявили о планах на покупку «Дикси» в мае 2021 года. Сделка оценивалась в сумму 92 миллиарда 400 миллионов рублей. После этого владельцы сети сообщили о возможном сокращении части своих магазинов розничной сети из-за требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС).