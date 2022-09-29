Россиянам напомнили о выплатах за заслуги перед страной

Доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева напомнила, что некоторым жителям России каждый месяц выплачивают деньги за особые достижения и заслуги перед страной. Об этом пишет агентство «Прайм».
«Самая большая надбавка — 28,7тысяч рублей полагается Героям РФ и Советского союза, Героям труда, а так же награжденным орденом Андрея Первозванного орденом Славы трех степеней или орденом „За заслуги перед Отечеством“ I степени. 22,8 тысяч рублей полагается награжденным орденом Ленина или За заслуги перед Отечеством (2, 3 или 4 степени) и государственных премий СССР и России», — пишет «Прайм» со слов Фатимы Дзагоевой.
Те, кто награжден орденами Трудовой славы или За службу Родине в Вооруженных Силах СССР могут рассчитывать на 17,3 тысячи рублей ежемесячно. В эту категория так же входят чемпионы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.
Ранее URA.RU рассказывало, что заксобрание Челябинской области утвердило выплаты семьям южноуральцев, призванных по частичной мобилизации. Жители региона получат единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на каждого ребенка.
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Доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева напомнила, что некоторым жителям России каждый месяц выплачивают деньги за особые достижения и заслуги перед страной. Об этом пишет агентство «Прайм». «Самая большая надбавка — 28,7тысяч рублей полагается Героям РФ и Советского союза, Героям труда, а так же награжденным орденом Андрея Первозванного орденом Славы трех степеней или орденом „За заслуги перед Отечеством“ I степени. 22,8 тысяч рублей полагается награжденным орденом Ленина или За заслуги перед Отечеством (2, 3 или 4 степени) и государственных премий СССР и России», — пишет «Прайм» со слов Фатимы Дзагоевой. Те, кто награжден орденами Трудовой славы или За службу Родине в Вооруженных Силах СССР могут рассчитывать на 17,3 тысячи рублей ежемесячно. В эту категория так же входят чемпионы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Ранее URA.RU рассказывало, что заксобрание Челябинской области утвердило выплаты семьям южноуральцев, призванных по частичной мобилизации. Жители региона получат единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на каждого ребенка.