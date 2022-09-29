Россиянам напомнили о выплатах за заслуги перед страной

30 сентября 2022 в 04:03 Размер текста - 17 +

За заслуги перед Россией или СССР можно получать до 28 тысяч рублей ежемесячно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева напомнила, что некоторым жителям России каждый месяц выплачивают деньги за особые достижения и заслуги перед страной. Об этом пишет агентство «Прайм». «Самая большая надбавка — 28,7тысяч рублей полагается Героям РФ и Советского союза, Героям труда, а так же награжденным орденом Андрея Первозванного орденом Славы трех степеней или орденом „За заслуги перед Отечеством“ I степени. 22,8 тысяч рублей полагается награжденным орденом Ленина или За заслуги перед Отечеством (2, 3 или 4 степени) и государственных премий СССР и России», — пишет «Прайм» со слов Фатимы Дзагоевой. Те, кто награжден орденами Трудовой славы или За службу Родине в Вооруженных Силах СССР могут рассчитывать на 17,3 тысячи рублей ежемесячно. В эту категория так же входят чемпионы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Ранее URA.RU рассказывало, что заксобрание Челябинской области утвердило выплаты семьям южноуральцев, призванных по частичной мобилизации. Жители региона получат единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на каждого ребенка.

Доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева напомнила, что некоторым жителям России каждый месяц выплачивают деньги за особые достижения и заслуги перед страной. Об этом пишет агентство «Прайм». «Самая большая надбавка — 28,7тысяч рублей полагается Героям РФ и Советского союза, Героям труда, а так же награжденным орденом Андрея Первозванного орденом Славы трех степеней или орденом „За заслуги перед Отечеством“ I степени. 22,8 тысяч рублей полагается награжденным орденом Ленина или За заслуги перед Отечеством (2, 3 или 4 степени) и государственных премий СССР и России», — пишет «Прайм» со слов Фатимы Дзагоевой. Те, кто награжден орденами Трудовой славы или За службу Родине в Вооруженных Силах СССР могут рассчитывать на 17,3 тысячи рублей ежемесячно. В эту категория так же входят чемпионы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Ранее URA.RU рассказывало, что заксобрание Челябинской области утвердило выплаты семьям южноуральцев, призванных по частичной мобилизации. Жители региона получат единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на каждого ребенка.