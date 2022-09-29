29 сентября 2022

Россиянам напомнили о выплатах за заслуги перед страной

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
За заслуги перед Россией или СССР можно получать до 28 тысяч рублей ежемесячно Фото:

Доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева напомнила, что некоторым жителям России каждый месяц выплачивают деньги за особые достижения и заслуги перед страной. Об этом пишет агентство «Прайм».

«Самая большая надбавка — 28,7тысяч рублей полагается Героям РФ и Советского союза, Героям труда, а так же награжденным орденом Андрея Первозванного орденом Славы трех степеней или орденом „За заслуги перед Отечеством“ I степени. 22,8 тысяч рублей полагается награжденным орденом Ленина или За заслуги перед Отечеством (2, 3 или 4 степени) и государственных премий СССР и России», — пишет «Прайм» со слов Фатимы Дзагоевой.

Те, кто награжден орденами Трудовой славы или За службу Родине в Вооруженных Силах СССР могут рассчитывать на 17,3 тысячи рублей ежемесячно. В эту категория так же входят чемпионы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

Ранее URA.RU рассказывало, что заксобрание Челябинской области утвердило выплаты семьям южноуральцев, призванных по частичной мобилизации. Жители региона получат единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на каждого ребенка.

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Доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева напомнила, что некоторым жителям России каждый месяц выплачивают деньги за особые достижения и заслуги перед страной. Об этом пишет агентство «Прайм». «Самая большая надбавка — 28,7тысяч рублей полагается Героям РФ и Советского союза, Героям труда, а так же награжденным орденом Андрея Первозванного орденом Славы трех степеней или орденом „За заслуги перед Отечеством“ I степени. 22,8 тысяч рублей полагается награжденным орденом Ленина или За заслуги перед Отечеством (2, 3 или 4 степени) и государственных премий СССР и России», — пишет «Прайм» со слов Фатимы Дзагоевой. Те, кто награжден орденами Трудовой славы или За службу Родине в Вооруженных Силах СССР могут рассчитывать на 17,3 тысячи рублей ежемесячно. В эту категория так же входят чемпионы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Ранее URA.RU рассказывало, что заксобрание Челябинской области утвердило выплаты семьям южноуральцев, призванных по частичной мобилизации. Жители региона получат единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на каждого ребенка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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