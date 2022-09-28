Челябинский парламент утвердил новые выплаты семьям мобилизованных

Семьям мобилизованных челябинцев назначили новые выплаты на детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Заксобрание Челябинской области утвердило предложенные губернатором Алексеем Текслером выплаты семьям южноуральцев, призванных по частичной мобилизации. Такое решение депутаты единогласно приняли на заседании 29 сентября, передает корреспондент URA.RU.

«Вчера губернатор выступил с инициативой о единовременных выплатах в размере 20 тысяч рублей на каждого ребенка. Изменения были оперативно внесены в законопроект. Это важная мера поддержки, которая призвана помочь семьям и детям наших ребят», — поставил на голосование вопрос спикер ЗСО Александр Лазарев.

В результате закон был принят сразу в первом и третьем чтениях, исключая процедуру второго чтения. О новых региональных мерах соцподдержки мобилизованных Текслер заявил накануне. Помимо 20 тысяч рублей на каждого ребенка, власти области намерены обеспечить теплой одеждой уходящих на фронт, также прорабатывается ряд других мероприятий.

Указ о частичной мобилизации президент Владимир Путин издал 21 сентября. В армию предполагается призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных. Массовая отправка мобилизованных из городов и районов Челябинской области в рамках этого решения началась с 27 сентября. Среди отправляющихся в армию много добровольцев — которые сами обратились в военкоматы после мобилизации и получили повестки.