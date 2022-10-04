Пермским депутатам запрещают иметь активы за границей

В пермское заксобрание внесен проект, запрещающий депутатам активы за границей

05 октября 2022 в 14:38 Размер текста - 17 +

Все депутаты становятся госслужащими Фото: Сергей Русанов © URA.RU Для депутатов заксобрания Пермского края вводится новый запрет — всем парламентариям и членам их семей запрещено иметь счета за границей, хранить деньги в иностранных банках, а также пользоваться любыми иными «иностранными финансовыми инструментами». Об этом говорится в поправках к закону «О статусе депутата», проект которых размещен на портале заксобрания. «Устанавливается, что депутат законодательного собрания замещает государственную должность вне зависимости от осуществления ими депутатской деятельности на профессиональной основе или без отрыва от основной деятельности. В соответствии с этим на всех депутатов распространяется запрет на открытие счетов, хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами», — говорится в пояснительной записке. Сейчас этот запрет касается только депутатов, которые официально трудоустроены в парламенте. При подаче деклараций о доходах депутат обязан указывать не только информацию о недвижимости за рубежом, которая находится в собственности его семьи. Он также должен информировать об источниках средств, на которые эта недвижимость была приобретена. Проект закона подготовлен в целях приведение в соответствие с федеральными требованиями. Дом в Черногории регулярно декларирует депутат, гендиректор АО «Соликамскбумпром» Виктор Баранов.

Для депутатов заксобрания Пермского края вводится новый запрет — всем парламентариям и членам их семей запрещено иметь счета за границей, хранить деньги в иностранных банках, а также пользоваться любыми иными «иностранными финансовыми инструментами». Об этом говорится в поправках к закону «О статусе депутата», проект которых размещен на портале заксобрания. «Устанавливается, что депутат законодательного собрания замещает государственную должность вне зависимости от осуществления ими депутатской деятельности на профессиональной основе или без отрыва от основной деятельности. В соответствии с этим на всех депутатов распространяется запрет на открытие счетов, хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами», — говорится в пояснительной записке. Сейчас этот запрет касается только депутатов, которые официально трудоустроены в парламенте. При подаче деклараций о доходах депутат обязан указывать не только информацию о недвижимости за рубежом, которая находится в собственности его семьи. Он также должен информировать об источниках средств, на которые эта недвижимость была приобретена. Проект закона подготовлен в целях приведение в соответствие с федеральными требованиями. Дом в Черногории регулярно декларирует депутат, гендиректор АО «Соликамскбумпром» Виктор Баранов.