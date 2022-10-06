Курганский учитель собирается уехать на фронт на УАЗ Patriot, несмотря на отказ в мобилизации

Учитель одной из школ Курганской области хочет уехать на территорию боевых действий добровольцем, несмотря на то, что в военкомате ему отказали. Об этом URA.RU рассказал знакомый учителя.
«Он ветеран боевых действий и хочет поехать туда, но его не пустила комиссия. Поэтому он планирует сам доехать до линии фронта на своем УАЗ Patriot», — объяснил источник.
Сейчас, по словам знакомого этого учителя, тот находится на лечении и после него хочет отправиться в зону, где проходит спецоперация. Также у педагога, по данным знакомого, сейчас служит в армии родственник.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В областном военном комиссариате URA.RU объясняли, что не всех курганских добровольцев мобилизуют по их желанию.
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