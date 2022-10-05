05 октября 2022

В курганском военкомате пояснили, кому из добровольцев откажут в мобилизации

Курганский военкомат: добровольцам отказывают в мобилизации из-за возраста и состояния здоровья
© Служба новостей «URA.RU»
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Военный комиссариат Курганской области. Курган, призыв, военкомат, призывники, призывной пункт, военный комиссариат, военный комиссариат по курганской области
Курганцам рассказали, кому не стоит рассчитывать на мобилизацию по собственному желанию Фото:
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Мобилизация в России

Не всех курганских добровольцев, обратившихся в военкоматы, мобилизуют по их желанию. Об этом URA.RU сообщили сотрудники областного комиссариата.

«Прежде всего, действует ограничение по возрасту для добровольцев, даже для желающих с боевым опытом и военной специальностью», — рассказали в военкомате. Кроме этого, добровольцам с тяжелыми заболеваниями также откажут. Если медицинские противопоказания не выявят в военкомате, то обнаружат позднее в части.

Не подлежат мобилизации граждане с имеющимися судимостями по тяжким и особо тяжким преступлениям. Заявления курганцев, ранее судимых по преступлениям небольшой тяжести, рассмотрят индивидуально.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский механизатор записался в добровольцы. Мужчина отказался от брони и пришел в военкомат после объявления частичной мобилизации.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Курганской области - читайте канал https://t.me/Kurganistan45 

Не всех курганских добровольцев, обратившихся в военкоматы, мобилизуют по их желанию. Об этом URA.RU сообщили сотрудники областного комиссариата. «Прежде всего, действует ограничение по возрасту для добровольцев, даже для желающих с боевым опытом и военной специальностью», — рассказали в военкомате. Кроме этого, добровольцам с тяжелыми заболеваниями также откажут. Если медицинские противопоказания не выявят в военкомате, то обнаружат позднее в части. Не подлежат мобилизации граждане с имеющимися судимостями по тяжким и особо тяжким преступлениям. Заявления курганцев, ранее судимых по преступлениям небольшой тяжести, рассмотрят индивидуально. Ранее URA.RU сообщало, что курганский механизатор записался в добровольцы. Мужчина отказался от брони и пришел в военкомат после объявления частичной мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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