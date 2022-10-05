В курганском военкомате пояснили, кому из добровольцев откажут в мобилизации

Курганский военкомат: добровольцам отказывают в мобилизации из-за возраста и состояния здоровья

06 октября 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

Курганцам рассказали, кому не стоит рассчитывать на мобилизацию по собственному желанию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Не всех курганских добровольцев, обратившихся в военкоматы, мобилизуют по их желанию. Об этом URA.RU сообщили сотрудники областного комиссариата. «Прежде всего, действует ограничение по возрасту для добровольцев, даже для желающих с боевым опытом и военной специальностью», — рассказали в военкомате. Кроме этого, добровольцам с тяжелыми заболеваниями также откажут. Если медицинские противопоказания не выявят в военкомате, то обнаружат позднее в части. Не подлежат мобилизации граждане с имеющимися судимостями по тяжким и особо тяжким преступлениям. Заявления курганцев, ранее судимых по преступлениям небольшой тяжести, рассмотрят индивидуально. Ранее URA.RU сообщало, что курганский механизатор записался в добровольцы. Мужчина отказался от брони и пришел в военкомат после объявления частичной мобилизации.

Не всех курганских добровольцев, обратившихся в военкоматы, мобилизуют по их желанию. Об этом URA.RU сообщили сотрудники областного комиссариата. «Прежде всего, действует ограничение по возрасту для добровольцев, даже для желающих с боевым опытом и военной специальностью», — рассказали в военкомате. Кроме этого, добровольцам с тяжелыми заболеваниями также откажут. Если медицинские противопоказания не выявят в военкомате, то обнаружат позднее в части. Не подлежат мобилизации граждане с имеющимися судимостями по тяжким и особо тяжким преступлениям. Заявления курганцев, ранее судимых по преступлениям небольшой тяжести, рассмотрят индивидуально. Ранее URA.RU сообщало, что курганский механизатор записался в добровольцы. Мужчина отказался от брони и пришел в военкомат после объявления частичной мобилизации.