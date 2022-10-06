06 октября 2022

Мобилизованных из Кургана нет на передовой в зоне проведения спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Айрат Зарипов рассказал о том, где находятся мобилизованные из Курганской области Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованных из Курганской области нет на передовой в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Мобилизованные курганцы пока не убывали на передовую. Они находятся в боевом слаживании в частях», — сообщил Айрат Зарипов.

Ранее URA.RU писало, что отправка мобилизованных курганцев в военные части продолжается по графику, мобилизация продолжается. В Курганской области объявленная президентом Путиным частичная мобилизация проходит с опережением графика. Это обусловлено большим числом добровольцев, явившихся в военкоматы.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Курганской области - читайте канал https://t.me/Kurganistan45 

Мобилизованных из Курганской области нет на передовой в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «Мобилизованные курганцы пока не убывали на передовую. Они находятся в боевом слаживании в частях», — сообщил Айрат Зарипов. Ранее URA.RU писало, что отправка мобилизованных курганцев в военные части продолжается по графику, мобилизация продолжается. В Курганской области объявленная президентом Путиным частичная мобилизация проходит с опережением графика. Это обусловлено большим числом добровольцев, явившихся в военкоматы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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