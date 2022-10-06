Мобилизованных из Кургана нет на передовой в зоне проведения спецоперации

07 октября 2022 в 09:48 Размер текста - 17 +

Айрат Зарипов рассказал о том, где находятся мобилизованные из Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованных из Курганской области нет на передовой в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «Мобилизованные курганцы пока не убывали на передовую. Они находятся в боевом слаживании в частях», — сообщил Айрат Зарипов. Ранее URA.RU писало, что отправка мобилизованных курганцев в военные части продолжается по графику, мобилизация продолжается. В Курганской области объявленная президентом Путиным частичная мобилизация проходит с опережением графика. Это обусловлено большим числом добровольцев, явившихся в военкоматы.

Мобилизованных из Курганской области нет на передовой в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «Мобилизованные курганцы пока не убывали на передовую. Они находятся в боевом слаживании в частях», — сообщил Айрат Зарипов. Ранее URA.RU писало, что отправка мобилизованных курганцев в военные части продолжается по графику, мобилизация продолжается. В Курганской области объявленная президентом Путиным частичная мобилизация проходит с опережением графика. Это обусловлено большим числом добровольцев, явившихся в военкоматы.