Мобилизованных из Кургана нет на передовой в зоне проведения спецоперации

Айрат Зарипов рассказал о том, где находятся мобилизованные из Курганской области
новость из сюжетаМобилизация в России
Мобилизованных из Курганской области нет на передовой в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.
«Мобилизованные курганцы пока не убывали на передовую. Они находятся в боевом слаживании в частях», — сообщил Айрат Зарипов.
Ранее URA.RU писало, что отправка мобилизованных курганцев в военные части продолжается по графику, мобилизация продолжается. В Курганской области объявленная президентом Путиным частичная мобилизация проходит с опережением графика. Это обусловлено большим числом добровольцев, явившихся в военкоматы.
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