В курганском военкомате рассказали о продолжении частичной мобилизации

В Кургане продолжаются отправки мобилизованных по графику

Отправки мобилизованных из Кургана продолжаются Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Отправка мобилизованных курганцев в военные части продолжается по графику, мобилизация продолжается. Об этом передает корреспондент URA.RU со встречи с военным комиссаром Курганской области Айратом Зариповым.

«Мобилизация продолжается, она не завершена. Она была объявлена 21 сентября, сейчас она продолжается. Поэтому люди будут поставляться с определенным графиком», — сообщил Зарипов.

По словам Зарипова, граждане, не явившиеся по мобилизации в указанные им сроки и пункты, а также руководители организаций вне зависимости от их организационно-правовых форм собственности, препятствующие своевременной явке по мобилизации, несут ответственность, в том числе уголовную.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области мобилизованных граждан с повестками отправили домой. Им перенесли сроки явки на пункт отправки в военные части. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава страны отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.