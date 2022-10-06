06 октября 2022

В курганском военкомате рассказали о продолжении частичной мобилизации

В Кургане продолжаются отправки мобилизованных по графику
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных от кинотеатра
Отправки мобилизованных из Кургана продолжаются Фото:
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Мобилизация в России

Отправка мобилизованных курганцев в военные части продолжается по графику, мобилизация продолжается. Об этом передает корреспондент URA.RU со встречи с военным комиссаром Курганской области Айратом Зариповым.

«Мобилизация продолжается, она не завершена. Она была объявлена 21 сентября, сейчас она продолжается. Поэтому люди будут поставляться с определенным графиком», — сообщил Зарипов.

По словам Зарипова, граждане, не явившиеся по мобилизации в указанные им сроки и пункты, а также руководители организаций вне зависимости от их организационно-правовых форм собственности, препятствующие своевременной явке по мобилизации, несут ответственность, в том числе уголовную.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области мобилизованных граждан с повестками отправили домой. Им перенесли сроки явки на пункт отправки в военные части. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава страны отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Курганской области - читайте канал https://t.me/Kurganistan45 

Отправка мобилизованных курганцев в военные части продолжается по графику, мобилизация продолжается. Об этом передает корреспондент URA.RU со встречи с военным комиссаром Курганской области Айратом Зариповым. «Мобилизация продолжается, она не завершена. Она была объявлена 21 сентября, сейчас она продолжается. Поэтому люди будут поставляться с определенным графиком», — сообщил Зарипов. По словам Зарипова, граждане, не явившиеся по мобилизации в указанные им сроки и пункты, а также руководители организаций вне зависимости от их организационно-правовых форм собственности, препятствующие своевременной явке по мобилизации, несут ответственность, в том числе уголовную. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области мобилизованных граждан с повестками отправили домой. Им перенесли сроки явки на пункт отправки в военные части. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава страны отметил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности или боевой опыт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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