В Курганской области из-за добровольцев мобилизация идет с опережением графика

27 сентября 2022 в 12:32 Размер текста - 17 +

Курганские военкоматы проводят частичную мобилизацию с ускорением графика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Частичная мобилизация на территории Курганской области проходит с небольшим опережением графика благодаря большому количеству добровольцев. Об этом URA.RU сообщили в курганском областном военкомате. «По состоянию на сегодня (27 сентября) областные военкоматы работают с незначительным опережением графика. Этому способствуют добровольцы», — сообщили представители комиссариата. Граждане, состоящие на военном учете и приходящие на добровольной основе, облегчают работу сотрудникам. Работа по вручению повесток продолжается. В ближайшее время параллельно начнется подготовка к проведению призыва солдатов-срочников. В военкомате заверили, что не будут испытывать недостатка в человеческом ресурсе для раздачи повесток на все виды службы. Ранее URA.RU сообщало, что в курганский военкомат обратился 70-летний доброволец. Мужчина остался в одиночестве и желал помочь России в боевых действиях. Также губернатор Шумков прибыл на пункт отправки мобилизованных граждан. Курганцам, которых отправляют в военные части, вручили аптечки и походное снаряжение.

Частичная мобилизация на территории Курганской области проходит с небольшим опережением графика благодаря большому количеству добровольцев. Об этом URA.RU сообщили в курганском областном военкомате. «По состоянию на сегодня (27 сентября) областные военкоматы работают с незначительным опережением графика. Этому способствуют добровольцы», — сообщили представители комиссариата. Граждане, состоящие на военном учете и приходящие на добровольной основе, облегчают работу сотрудникам. Работа по вручению повесток продолжается. В ближайшее время параллельно начнется подготовка к проведению призыва солдатов-срочников. В военкомате заверили, что не будут испытывать недостатка в человеческом ресурсе для раздачи повесток на все виды службы. Ранее URA.RU сообщало, что в курганский военкомат обратился 70-летний доброволец. Мужчина остался в одиночестве и желал помочь России в боевых действиях. Также губернатор Шумков прибыл на пункт отправки мобилизованных граждан. Курганцам, которых отправляют в военные части, вручили аптечки и походное снаряжение.