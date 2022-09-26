26 сентября 2022

В Курганской области из-за добровольцев мобилизация идет с опережением графика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка призывников. Курган, призывники, мобилизация, отправка призывников
Курганские военкоматы проводят частичную мобилизацию с ускорением графика Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Частичная мобилизация на территории Курганской области проходит с небольшим опережением графика благодаря большому количеству добровольцев. Об этом URA.RU сообщили в курганском областном военкомате.

«По состоянию на сегодня (27 сентября) областные военкоматы работают с незначительным опережением графика. Этому способствуют добровольцы», — сообщили представители комиссариата. Граждане, состоящие на военном учете и приходящие на добровольной основе, облегчают работу сотрудникам.

Работа по вручению повесток продолжается. В ближайшее время параллельно начнется подготовка к проведению призыва солдатов-срочников. В военкомате заверили, что не будут испытывать недостатка в человеческом ресурсе для раздачи повесток на все виды службы.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганский военкомат обратился 70-летний доброволец. Мужчина остался в одиночестве и желал помочь России в боевых действиях. Также губернатор Шумков прибыл на пункт отправки мобилизованных граждан. Курганцам, которых отправляют в военные части, вручили аптечки и походное снаряжение.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

Частичная мобилизация на территории Курганской области проходит с небольшим опережением графика благодаря большому количеству добровольцев. Об этом URA.RU сообщили в курганском областном военкомате. «По состоянию на сегодня (27 сентября) областные военкоматы работают с незначительным опережением графика. Этому способствуют добровольцы», — сообщили представители комиссариата. Граждане, состоящие на военном учете и приходящие на добровольной основе, облегчают работу сотрудникам. Работа по вручению повесток продолжается. В ближайшее время параллельно начнется подготовка к проведению призыва солдатов-срочников. В военкомате заверили, что не будут испытывать недостатка в человеческом ресурсе для раздачи повесток на все виды службы. Ранее URA.RU сообщало, что в курганский военкомат обратился 70-летний доброволец. Мужчина остался в одиночестве и желал помочь России в боевых действиях. Также губернатор Шумков прибыл на пункт отправки мобилизованных граждан. Курганцам, которых отправляют в военные части, вручили аптечки и походное снаряжение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...