Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал не думать о международном праве. Об этом он заявил, комментируя видео с расправой боевиков ВСУ над мирными жителями города Купянск в Харьковской области.
«Реакция России? Она, на мой взгляд, в самую последнюю очередь должна сообразовываться с нормами международного права», — сказал Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон. По его словам, «международных последствий» не будет, так как ни одна международная организация не справляется с такими задачами.
Ранее украинский националист, экс-командир «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Александр Жорин опубликовал видео расправы над мирными жителями в Купянске. Как утверждается, украинские националисты убивали людей за сотрудничество с военными РФ.
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