09 октября 2022

Медведев призвал не думать о международном праве, комментируя преступления ВСУ

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ХХ съезд партии
Медведев: международных последствий не будет Фото:
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал не думать о международном праве. Об этом он заявил, комментируя видео с расправой боевиков ВСУ над мирными жителями города Купянск в Харьковской области.

«Реакция России? Она, на мой взгляд, в самую последнюю очередь должна сообразовываться с нормами международного права», — сказал Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон. По его словам, «международных последствий» не будет, так как ни одна международная организация не справляется с такими задачами.

Ранее украинский националист, экс-командир «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Александр Жорин опубликовал видео расправы над мирными жителями в Купянске. Как утверждается, украинские националисты убивали людей за сотрудничество с военными РФ.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал не думать о международном праве. Об этом он заявил, комментируя видео с расправой боевиков ВСУ над мирными жителями города Купянск в Харьковской области. «Реакция России? Она, на мой взгляд, в самую последнюю очередь должна сообразовываться с нормами международного права», — сказал Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон. По его словам, «международных последствий» не будет, так как ни одна международная организация не справляется с такими задачами. Ранее украинский националист, экс-командир «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Александр Жорин опубликовал видео расправы над мирными жителями в Купянске. Как утверждается, украинские националисты убивали людей за сотрудничество с военными РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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