Медведев призвал не думать о международном праве, комментируя преступления ВСУ

10 октября 2022 в 02:25 Размер текста - 17 +

Медведев: международных последствий не будет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал не думать о международном праве. Об этом он заявил, комментируя видео с расправой боевиков ВСУ над мирными жителями города Купянск в Харьковской области. «Реакция России? Она, на мой взгляд, в самую последнюю очередь должна сообразовываться с нормами международного права», — сказал Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон. По его словам, «международных последствий» не будет, так как ни одна международная организация не справляется с такими задачами. Ранее украинский националист, экс-командир «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Александр Жорин опубликовал видео расправы над мирными жителями в Купянске. Как утверждается, украинские националисты убивали людей за сотрудничество с военными РФ.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал не думать о международном праве. Об этом он заявил, комментируя видео с расправой боевиков ВСУ над мирными жителями города Купянск в Харьковской области. «Реакция России? Она, на мой взгляд, в самую последнюю очередь должна сообразовываться с нормами международного права», — сказал Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон. По его словам, «международных последствий» не будет, так как ни одна международная организация не справляется с такими задачами. Ранее украинский националист, экс-командир «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Александр Жорин опубликовал видео расправы над мирными жителями в Купянске. Как утверждается, украинские националисты убивали людей за сотрудничество с военными РФ.