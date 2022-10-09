Октябрь в Кургане будет дождливым

В Кургане в предстоящий месяц будут дожди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

До конца месяца курганцам стоит ожидать проливные дожди, однако температура воздуха будет плюсовой. Об этом сообщает сервис Gismeteo и сайт Гидрометцентра России.

Дожди на этой неделе, по данным прогнозов, будут в выходные — 14 и 15 октября, а температура будет +9°, +10°. На следующей неделе дожди пройдут 18 и 19 октября, а также 21 и 22 октября. Температура воздуха варьируется от +6 градусов до +13. При этом показатели не превысят норму. «Средняя месячная температура воздуха ожидается около нормы. Месячное количество осадков предполагается около нормы», — размещено на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Последняя неделя октября будет особенно дождливой. Осадки ожидаются 25 октября и могут продлиться до 30 октября. Самая низкая температура составляет +4 градуса и ожидается на предпоследний день месяца. 31 октября также ожидается дождь и плюсовая температура.

Ранее URA.RU писало о дождях, которые пройдут с 7 октября в Кургане. По данным синоптиков, дожди ожидались в других муниципалитетах области.