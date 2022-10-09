09 октября 2022
08 октября 2022

Курганских школьников и студентов начнут учить тактике и стрельбе

© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, оружие, ружье
В курганских школах запустят спецкурс по начальной военной подготовке (архивное фото) Фото:

С ноября курганских школьников, а также первокурсников техникумов и колледжей начнут учить тактике и стрельбе. Практические занятия будут включены в спецкурс по начальной военной подготовке, говорится на сайте правительства Курганской области.

«Первые уроки начнутся в ноябре. Акцент будет сделан на практическую часть занятий. Десятиклассники и первокурсники, получающие среднее профессиональное образование, пройдут тактическую и огневую подготовки, посетят занятия по радиационной, химической и биологической защите, будут учиться оказывать первую медицинскую помощь», — говорится в опубликованном сообщении. По данным регионального департамента образования и науки, разработанный спецкурс станет дополнительным к программе уроков ОБЖ.

Заниматься со школьниками и первокурсниками будут курсанты Курганского пограничного института ФСБ России, действующие военнослужащие и ветераны силовых структур. Для десятиклассников со следующего года военно-учебные сборы для десятиклассников будут проводить в специализированном лагере «Авангард-Чумляк» в Щучанском округе.

Ранее URA.RU писало, что проработать запуск в школах уроков начальной военной подготовки поручил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Глава региона выразил надежду, что в школы вернутся уроки начальной военной подготовки во время поздравления педагогов с Днем учителя.

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С ноября курганских школьников, а также первокурсников техникумов и колледжей начнут учить тактике и стрельбе. Практические занятия будут включены в спецкурс по начальной военной подготовке, говорится на сайте правительства Курганской области. «Первые уроки начнутся в ноябре. Акцент будет сделан на практическую часть занятий. Десятиклассники и первокурсники, получающие среднее профессиональное образование, пройдут тактическую и огневую подготовки, посетят занятия по радиационной, химической и биологической защите, будут учиться оказывать первую медицинскую помощь», — говорится в опубликованном сообщении. По данным регионального департамента образования и науки, разработанный спецкурс станет дополнительным к программе уроков ОБЖ. Заниматься со школьниками и первокурсниками будут курсанты Курганского пограничного института ФСБ России, действующие военнослужащие и ветераны силовых структур. Для десятиклассников со следующего года военно-учебные сборы для десятиклассников будут проводить в специализированном лагере «Авангард-Чумляк» в Щучанском округе. Ранее URA.RU писало, что проработать запуск в школах уроков начальной военной подготовки поручил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Глава региона выразил надежду, что в школы вернутся уроки начальной военной подготовки во время поздравления педагогов с Днем учителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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