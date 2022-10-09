Курганских школьников и студентов начнут учить тактике и стрельбе

В курганских школах запустят спецкурс по начальной военной подготовке (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С ноября курганских школьников, а также первокурсников техникумов и колледжей начнут учить тактике и стрельбе. Практические занятия будут включены в спецкурс по начальной военной подготовке, говорится на сайте правительства Курганской области.

«Первые уроки начнутся в ноябре. Акцент будет сделан на практическую часть занятий. Десятиклассники и первокурсники, получающие среднее профессиональное образование, пройдут тактическую и огневую подготовки, посетят занятия по радиационной, химической и биологической защите, будут учиться оказывать первую медицинскую помощь», — говорится в опубликованном сообщении. По данным регионального департамента образования и науки, разработанный спецкурс станет дополнительным к программе уроков ОБЖ.

Заниматься со школьниками и первокурсниками будут курсанты Курганского пограничного института ФСБ России, действующие военнослужащие и ветераны силовых структур. Для десятиклассников со следующего года военно-учебные сборы для десятиклассников будут проводить в специализированном лагере «Авангард-Чумляк» в Щучанском округе.

Ранее URA.RU писало, что проработать запуск в школах уроков начальной военной подготовки поручил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Глава региона выразил надежду, что в школы вернутся уроки начальной военной подготовки во время поздравления педагогов с Днем учителя.