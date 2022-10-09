09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

Курганские школьники начнут изучать основы военной подготовки до конца 2022 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Байк Фест в Логовушке. Курган, ребенок, оружие
Азам начальной венной подготовки курганских детей будут обучать уже в текущем году Фото:

Уроки начальной военной подготовки появятся в курганских школа до конца 2022 года. Об этом рассказал глава Курганской области Вадим Шумков.

«Поручил проработать запуск в школах уроков начальной военной подготовки. Начнем в этом году», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Губернатор региона выразил надежду, что в школы вернутся уроки начальной военной подготовки во время поздравления педагогов с Днем учителя. Вадим Шумков хочет, чтобы существующие интересы детей в виде «человеков-пауков, халков и прочих фантастических тварей» были заменены на образы героев и полководцев ВОВ.

URA.RU писало ранее, что полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поддержал идею ввести начальную военную подготовку для учеников начальных классов школ в стране. Совет по патриотическому воспитанию проходил в уральском полпредстве в конце апреля.

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Уроки начальной военной подготовки появятся в курганских школа до конца 2022 года. Об этом рассказал глава Курганской области Вадим Шумков. «Поручил проработать запуск в школах уроков начальной военной подготовки. Начнем в этом году», — написал Шумков в своем telegram-канале. Губернатор региона выразил надежду, что в школы вернутся уроки начальной военной подготовки во время поздравления педагогов с Днем учителя. Вадим Шумков хочет, чтобы существующие интересы детей в виде «человеков-пауков, халков и прочих фантастических тварей» были заменены на образы героев и полководцев ВОВ. URA.RU писало ранее, что полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поддержал идею ввести начальную военную подготовку для учеников начальных классов школ в стране. Совет по патриотическому воспитанию проходил в уральском полпредстве в конце апреля.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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