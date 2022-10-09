Курганские школьники начнут изучать основы военной подготовки до конца 2022 года

Уроки начальной военной подготовки появятся в курганских школа до конца 2022 года. Об этом рассказал глава Курганской области Вадим Шумков.
«Поручил проработать запуск в школах уроков начальной военной подготовки. Начнем в этом году», — написал Шумков в своем telegram-канале.
Губернатор региона выразил надежду, что в школы вернутся уроки начальной военной подготовки во время поздравления педагогов с Днем учителя. Вадим Шумков хочет, чтобы существующие интересы детей в виде «человеков-пауков, халков и прочих фантастических тварей» были заменены на образы героев и полководцев ВОВ.
URA.RU писало ранее, что полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поддержал идею ввести начальную военную подготовку для учеников начальных классов школ в стране. Совет по патриотическому воспитанию проходил в уральском полпредстве в конце апреля.
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