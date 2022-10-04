Курганский губернатор Шумков неформально поздравил педагогов с Днем учителя

05 октября 2022 в 18:53 Размер текста - 17 +

Курганский губернатор Вадим Шумков рассказал о системе образования в День учителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил, что в День учителя необходимо поздравить педагогов с появлением надежды на окончание экспериментов в системе образования. Размышления на тему педагогики губернатор опубликовал в своем telegram-канале. «День учителя — большой праздник. Достойный. Заслуженный. Полагаю, не меньше, чем самому празднику, все учительское сообщество радо надежде на то, что заканчиваются „многочисленные эксперименты“ над системой образования», — начал обращение к читателям своего канала Шумков. Губернатор предположил, что начинается постепенное оздоровление системы образования. Глава области надеется, что нынешние интересы детей в виде «человеков-пауков, Халков и иных фантастических тварей» будут заменены на образы героев Великой Отечественной войны и полководцев. Губернатор ратовал, чтобы новые образы появлялись на детских тетрадях и учебных пособиях. Также Шумков надеется, что в школы вернутся уроки начальной военной подготовки. Помимо этого, глава региона ждет, что «школа вновь станет местом для воспитания полноценных граждан, мыслящих и созидающих, а не думающих и действующих в формате клише-ЕГЭ». Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор посоветовал россиянам привыкать к слову план. Вадим Шумков уверен, что построение плановой экономики является выходом из кризиса.

Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил, что в День учителя необходимо поздравить педагогов с появлением надежды на окончание экспериментов в системе образования. Размышления на тему педагогики губернатор опубликовал в своем telegram-канале. «День учителя — большой праздник. Достойный. Заслуженный. Полагаю, не меньше, чем самому празднику, все учительское сообщество радо надежде на то, что заканчиваются „многочисленные эксперименты“ над системой образования», — начал обращение к читателям своего канала Шумков. Губернатор предположил, что начинается постепенное оздоровление системы образования. Глава области надеется, что нынешние интересы детей в виде «человеков-пауков, Халков и иных фантастических тварей» будут заменены на образы героев Великой Отечественной войны и полководцев. Губернатор ратовал, чтобы новые образы появлялись на детских тетрадях и учебных пособиях. Также Шумков надеется, что в школы вернутся уроки начальной военной подготовки. Помимо этого, глава региона ждет, что «школа вновь станет местом для воспитания полноценных граждан, мыслящих и созидающих, а не думающих и действующих в формате клише-ЕГЭ». Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор посоветовал россиянам привыкать к слову план. Вадим Шумков уверен, что построение плановой экономики является выходом из кризиса.