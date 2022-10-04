04 октября 2022

Курганский губернатор Шумков неформально поздравил педагогов с Днем учителя

© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, шумков вадим
Курганский губернатор Вадим Шумков рассказал о системе образования в День учителя Фото:

Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил, что в День учителя необходимо поздравить педагогов с появлением надежды на окончание экспериментов в системе образования. Размышления на тему педагогики губернатор опубликовал в своем telegram-канале.

«День учителя — большой праздник. Достойный. Заслуженный. Полагаю, не меньше, чем самому празднику, все учительское сообщество радо надежде на то, что заканчиваются „многочисленные эксперименты“ над системой образования», — начал обращение к читателям своего канала Шумков. Губернатор предположил, что начинается постепенное оздоровление системы образования.

Глава области надеется, что нынешние интересы детей в виде «человеков-пауков, Халков и иных фантастических тварей» будут заменены на образы героев Великой Отечественной войны и полководцев. Губернатор ратовал, чтобы новые образы появлялись на детских тетрадях и учебных пособиях.

Также Шумков надеется, что в школы вернутся уроки начальной военной подготовки. Помимо этого, глава региона ждет, что «школа вновь станет местом для воспитания полноценных граждан, мыслящих и созидающих, а не думающих и действующих в формате клише-ЕГЭ».

Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор посоветовал россиянам привыкать к слову план. Вадим Шумков уверен, что построение плановой экономики является выходом из кризиса.

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Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил, что в День учителя необходимо поздравить педагогов с появлением надежды на окончание экспериментов в системе образования. Размышления на тему педагогики губернатор опубликовал в своем telegram-канале. «День учителя — большой праздник. Достойный. Заслуженный. Полагаю, не меньше, чем самому празднику, все учительское сообщество радо надежде на то, что заканчиваются „многочисленные эксперименты“ над системой образования», — начал обращение к читателям своего канала Шумков. Губернатор предположил, что начинается постепенное оздоровление системы образования. Глава области надеется, что нынешние интересы детей в виде «человеков-пауков, Халков и иных фантастических тварей» будут заменены на образы героев Великой Отечественной войны и полководцев. Губернатор ратовал, чтобы новые образы появлялись на детских тетрадях и учебных пособиях. Также Шумков надеется, что в школы вернутся уроки начальной военной подготовки. Помимо этого, глава региона ждет, что «школа вновь станет местом для воспитания полноценных граждан, мыслящих и созидающих, а не думающих и действующих в формате клише-ЕГЭ». Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор посоветовал россиянам привыкать к слову план. Вадим Шумков уверен, что построение плановой экономики является выходом из кризиса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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