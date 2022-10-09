Суд оправдал курганского нотариуса, обвиняемого в обмане пенсионера

Курганский суд оправдал лебяжьевского нотариуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной суд оставил без изменений оправдательный приговор в отношении нотариуса Евгении Бусыгиной из поселка Лебяжье. Информация об этом опубликована на сайте региональной Нотариальной палаты. Ее обвиняли в обмане пенсионера.

«Лебяжьевский районный суд Курганской области рассмотрел уголовное дело в отношении нотариуса Евгении Бусыгиной и вынес ей оправдательный приговор. Районный суд не обнаружил в действиях нотариуса признаков преступления. Курганской областной суд оставил приговор без изменений», — указано в опубликованном сообщении. Обвинение нотариусу было предъявлено в конце июня прошлого года. Ее обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 202 УК РФ).

По версии следствия, в декабре 2019 года якобы от умышленных действий нотариуса пострадал 63-летний житель поселка Лебяжье. Ранее на официальном сайте следственного управления СК РФ по Курганской области говорилось, что нотариус незаконно подготовила доверенность на брата мужчины. Родственник мог распоряжаться денежными вкладами. Также она удостоверила завещание на наследование последним дома и земельного участка. При этом она знала, что мужчина из-за своего психического состояния является недееспособным.

Как указано на сайте Нотариальной палаты Курганской области, во время разбирательств обвинение не предоставило суду доказательства о корыстной заинтересованности, умысла о причинении вреда правам и интересам потерпевших.