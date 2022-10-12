Генпрокуратура России приняла жесткие меры к спекулянтам из-за мобилизации

12 октября 2022 в 12:05 Размер текста - 17 +

В РФ подорожали спальные мешки из-за мобилизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Генеральная прокуратура России примет жесткие меры к спекулянтам на мобилизованных товарах. Об это заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов. «В связи с резким скачком цен на военное обмундирование, реализуемое через торговые сети, мной дано указание о проведении совместно с ФАС проверки в сфере торговли и принятии жестких мер к спекулянтам», — сказал Краснов в интервью РИА «Новости». Также он подметил, что спекуляция, это категорически недопустимая ситуация. «Мобилизованные граждане и их родные не должны покупать себе необходимые вещи для участия СВО в несколько раз дороже», — объяснил генпрокурор. За последние недели подорожали термобелье, спальные мешки, удобная обувь и некоторые медикаменты. В Генпрокуратуру и ФАС обратились с просьбой разобраться с ростом цен на товары для призванных на военную службу.

Генеральная прокуратура России примет жесткие меры к спекулянтам на мобилизованных товарах. Об это заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов. «В связи с резким скачком цен на военное обмундирование, реализуемое через торговые сети, мной дано указание о проведении совместно с ФАС проверки в сфере торговли и принятии жестких мер к спекулянтам», — сказал Краснов в интервью РИА «Новости». Также он подметил, что спекуляция, это категорически недопустимая ситуация. «Мобилизованные граждане и их родные не должны покупать себе необходимые вещи для участия СВО в несколько раз дороже», — объяснил генпрокурор. За последние недели подорожали термобелье, спальные мешки, удобная обувь и некоторые медикаменты. В Генпрокуратуру и ФАС обратились с просьбой разобраться с ростом цен на товары для призванных на военную службу.