Генпрокуратура России приняла жесткие меры к спекулянтам из-за мобилизации

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Сбор спальных мешков и туристических ковриков для мобилизованных южноуральцев. Челябинск, спальный мешок
В РФ подорожали спальные мешки из-за мобилизации Фото:

Генеральная прокуратура России примет жесткие меры к спекулянтам на мобилизованных товарах. Об это заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

«В связи с резким скачком цен на военное обмундирование, реализуемое через торговые сети, мной дано указание о проведении совместно с ФАС проверки в сфере торговли и принятии жестких мер к спекулянтам», — сказал Краснов в интервью РИА «Новости».

Также он подметил, что спекуляция, это категорически недопустимая ситуация. «Мобилизованные граждане и их родные не должны покупать себе необходимые вещи для участия СВО в несколько раз дороже», — объяснил генпрокурор.

За последние недели подорожали термобелье, спальные мешки, удобная обувь и некоторые медикаменты. В Генпрокуратуру и ФАС обратились с просьбой разобраться с ростом цен на товары для призванных на военную службу.

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Генеральная прокуратура России примет жесткие меры к спекулянтам на мобилизованных товарах. Об это заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов. «В связи с резким скачком цен на военное обмундирование, реализуемое через торговые сети, мной дано указание о проведении совместно с ФАС проверки в сфере торговли и принятии жестких мер к спекулянтам», — сказал Краснов в интервью РИА «Новости». Также он подметил, что спекуляция, это категорически недопустимая ситуация. «Мобилизованные граждане и их родные не должны покупать себе необходимые вещи для участия СВО в несколько раз дороже», — объяснил генпрокурор. За последние недели подорожали термобелье, спальные мешки, удобная обувь и некоторые медикаменты. В Генпрокуратуру и ФАС обратились с просьбой разобраться с ростом цен на товары для призванных на военную службу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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