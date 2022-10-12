Хлеб курганец приобрел в одном из сетевых магазинов города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Кургана пожаловался на один из сетевых магазинов города, где ему продали хлеб с куском полиэтилена внутри. Своими переживаниями он поделился с подписчиками группы «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемая администрация продуктовой сети „Метрополис“. И снова жалоба в вашу сторону. Почему вы не следите за тем, чтобы всякая всячина не попадала в продукты питания, которые вы изготавливаете? То в хлебе — мыши, то в зале — тараканы, особое внимание „Метрополису“ в 6 мкр. Вот мне сегодня кусок полиэтиленового пакета попался. Хорошо, что я хлеб отламывал и небольшими кусочками ел», — написал Евгений Сухотский, приложив фото к посту в качестве доказательства.

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни посоветовали автору поста перестать есть хлеб и не покупать его в этом магазине, сославшись на то, что «выпечка там в большинстве своем — привозная». Другие поделились своим опытом. По словам курганцев, им в хлебобулочных изделиях попадались и волосы, и проволока. «Мне вот в метрополисовской булочке недавно вообще проволока попалась» — рассказала Оля Манакова. Ее тут же поддержала другая подписчица: «Нам недавно стружка металлическая попадалась».

Оперативно связаться с руководством магазина у корреспондента URA.RU не вышло. По указанным на сайте телефонам не ответили. Получить комментарий в Роспотрбнадзоре региона не получилось. В ведомство и компанию были отправлены письменные запросы.

Ранее URA.RU сообщало, что зауральцам продали в магазине сгущенку с плесенью. На испорченный продукт они жаловались в интернете. Также корреспонденты агентства писали о том, что курганец нашел в тушенке кусок пластика.

Доедать купленный хлеб курганец не стал Фото: VK «Инцидент Курган»

Такая «начинка» может быть опасная для жизни Фото: VK «Инцидент Курган»