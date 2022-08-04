Курганец нашел в тушенке кусок пластика. Фото

04 августа 2022 в 21:05 Размер текста - 17 +

Банка тушенки испортила завтрак жителю Кургана Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU Житель Кургана пожаловался на курганский мясокомбинат из-за испорченного завтрака. Открыв банку тушенки, курганец обнаружил кусок пластика. Об этом он рассказал в соцсети «ВКонтакте». «Пришел со смены утром, решил подкрепиться макарошками с тушенкой, ну не тут то было. Курганский мясокомбинат решил мне сделать сюрприз, и в банке я нашел пластик. Покупать такую тушенку, как играть в лотерею. Не знаешь, будет ли там мясо или что-то другое», — возмутился Сергей Пятницкий в группе «Черный список | Курган». В комментариях под постом многие пользователи поддержали курганца. По словам других жителей, они тоже сталкивались с некачественной тушенкой данного производителя. «С автором согласен, тушенка стала не очень. Хотя раньше славилась, как одна из лучших. За 200 рублей кушать жир и желе я не согласен», — пишет Игорь Могутов. «Фу, какая субстанция отвратительная. Писали же как-то, что в их колбасе мяса практически нет, что уж тогда говорить о тушенке…», — добавила Дарья Гологузова. «Давно поняла что в этих банках ничего хорошего нет. Не покупаю вообще тушенку. Лучше свежего мяса на рынке купить», — отметила пользователь Татьяна Федотова. Ранее URA.RU писало, что в курганской говяжьей колбасе нашли всего 1% говядины. По данным областного Россельхознадзора, она была сделана из свинины, курятины и буйволятины. Также сообщалось, что в курганской тушенке для мусульман нашли свинину. Житель Кургана нашел в банке тушенки пластик Фото: группа «Черный список | Курган» в соцсети «ВКонтакте»

Житель Кургана пожаловался на курганский мясокомбинат из-за испорченного завтрака. Открыв банку тушенки, курганец обнаружил кусок пластика. Об этом он рассказал в соцсети «ВКонтакте». «Пришел со смены утром, решил подкрепиться макарошками с тушенкой, ну не тут то было. Курганский мясокомбинат решил мне сделать сюрприз, и в банке я нашел пластик. Покупать такую тушенку, как играть в лотерею. Не знаешь, будет ли там мясо или что-то другое», — возмутился Сергей Пятницкий в группе «Черный список | Курган». В комментариях под постом многие пользователи поддержали курганца. По словам других жителей, они тоже сталкивались с некачественной тушенкой данного производителя. «С автором согласен, тушенка стала не очень. Хотя раньше славилась, как одна из лучших. За 200 рублей кушать жир и желе я не согласен», — пишет Игорь Могутов. «Фу, какая субстанция отвратительная. Писали же как-то, что в их колбасе мяса практически нет, что уж тогда говорить о тушенке…», — добавила Дарья Гологузова. «Давно поняла что в этих банках ничего хорошего нет. Не покупаю вообще тушенку. Лучше свежего мяса на рынке купить», — отметила пользователь Татьяна Федотова. Ранее URA.RU писало, что в курганской говяжьей колбасе нашли всего 1% говядины. По данным областного Россельхознадзора, она была сделана из свинины, курятины и буйволятины. Также сообщалось, что в курганской тушенке для мусульман нашли свинину.