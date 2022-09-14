Курганцам продали сгущенку с плесенью. Фото

15 сентября 2022 в 10:52 Размер текста - 17 +

В Кургане покупатели пожаловались на испорченную сгущенку (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Кургана продали в магазине сгущенку с плесенью. На испорченный продукт горожане пожаловались в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Вот так и покупай хорошую сгущенку — плесень внутри! Будьте осторожны!» — написал анонимный пользователь. «К посту про сгущенку. Открыли банку, а там вот это [плесень]!» — пожаловался еще один пользователь. Покупатели также опубликовали фото, на которых видно, что в сгущенке находится плесень. В комментариях под постами многие курганцы оставили ироничные комментарии. «Если есть плесень, значит натуральный продукт», — пишет Игорь Иванов. «Ну вот, теперь выбрасывать… Зачем открывать, надо пробивать две дырки и выпивать!» — шутит Алексей Шилков. Некоторые пользователи сообщают, что также сталкивались с подобным браком. «Мне тоже так попалось. Притом сразу три упаковки», — отметила Оксана Корабицина. «Тоже попадалось такое», — написала Виктория Ярушина. Ранее URA.RU писало, что горожанин пожаловался на курганский мясокомбинат из-за испорченной продукции. Во время завтрака курганец нашел внутри тушенки кусок пластика. Жителям Кургана продали сгущенку с плесенью Фото: группа «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте» На испорченную сгущенку горожане пожаловались в соцсетях Фото: группа «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте»

Жителям Кургана продали в магазине сгущенку с плесенью. На испорченный продукт горожане пожаловались в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Вот так и покупай хорошую сгущенку — плесень внутри! Будьте осторожны!» — написал анонимный пользователь. «К посту про сгущенку. Открыли банку, а там вот это [плесень]!» — пожаловался еще один пользователь. Покупатели также опубликовали фото, на которых видно, что в сгущенке находится плесень. В комментариях под постами многие курганцы оставили ироничные комментарии. «Если есть плесень, значит натуральный продукт», — пишет Игорь Иванов. «Ну вот, теперь выбрасывать… Зачем открывать, надо пробивать две дырки и выпивать!» — шутит Алексей Шилков. Некоторые пользователи сообщают, что также сталкивались с подобным браком. «Мне тоже так попалось. Притом сразу три упаковки», — отметила Оксана Корабицина. «Тоже попадалось такое», — написала Виктория Ярушина. Ранее URA.RU писало, что горожанин пожаловался на курганский мясокомбинат из-за испорченной продукции. Во время завтрака курганец нашел внутри тушенки кусок пластика.