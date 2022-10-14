В Госдуме оценили заявление члена комитета по обороне о срыве плана мобилизации

Глава комитета по обороне опроверг слова Соболева о срыве плана мобилизации в Москве

15 октября 2022 в 00:21 Размер текста - 17 +

Глава комитета по обороне оценил заявления о срыве плана мобилизации в Москве Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Никакого срыва плана по мобилизации в Москве не было. Так глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал заявление члена комитета Виктора Соболева о том, что в столица срывает план мобилизации. «Никаких специальных мероприятий и тем более „облав“ в Москве не происходит», — доложил Картаполов в telegram-канале. «Член Совета по обороне Виктор Соболев сегодня заявил, что Москва срывает план по мобилизации, и что эту ситуацию необходимо срочно обсудить на Комитете. Хочу генералу сказать Соболеву: Виктор Иванович, сейчас не то время, чтобы заниматься популизмом», — написал глава комитета Госдумы по обороне в ответ на обвинения Соболева. Он уточнил, что «в настоящее время развивается повторяющаяся отлаженная работа по выполнению поручения президента по частичной мобилизации». По словам Картаполова, совместно с военными комиссарами проводятся сверки и дополнительный учет военнообязанных. «А что касается мобилизационного плана, то хочу напомнить, что за исключением трех добровольческих полков, которые сформированы в составе еще до начала частичной мобилизации, люди продолжают приходить в военкоматы самостоятельно, идут добровольцы, количество исчисляется сотнями», — отметил он. Россия с 21 сентября ввела в РФ частичную мобилизацию. Всего планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан. В пятницу, 14 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Никакого срыва плана по мобилизации в Москве не было. Так глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал заявление члена комитета Виктора Соболева о том, что в столица срывает план мобилизации. «Никаких специальных мероприятий и тем более „облав“ в Москве не происходит», — доложил Картаполов в telegram-канале. «Член Совета по обороне Виктор Соболев сегодня заявил, что Москва срывает план по мобилизации, и что эту ситуацию необходимо срочно обсудить на Комитете. Хочу генералу сказать Соболеву: Виктор Иванович, сейчас не то время, чтобы заниматься популизмом», — написал глава комитета Госдумы по обороне в ответ на обвинения Соболева. Он уточнил, что «в настоящее время развивается повторяющаяся отлаженная работа по выполнению поручения президента по частичной мобилизации». По словам Картаполова, совместно с военными комиссарами проводятся сверки и дополнительный учет военнообязанных. «А что касается мобилизационного плана, то хочу напомнить, что за исключением трех добровольческих полков, которые сформированы в составе еще до начала частичной мобилизации, люди продолжают приходить в военкоматы самостоятельно, идут добровольцы, количество исчисляется сотнями», — отметил он. Россия с 21 сентября ввела в РФ частичную мобилизацию. Всего планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан. В пятницу, 14 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.