17 октября 2022

В Госдуме предложили возместить затраты мобилизованных россиян на покупки для службы

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Russia Arms Expo-2013. RAE-2013. Нижний Тагил, камуфляж, амуниция, военная форма
В Госдуме призвали возместить затраты мобилизованных россиян на снаряжение Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Затраты мобилизованных граждан на покупки бронежилетов, лекарств, продовольствия и прочих вещей для участия в спецоперации должны быть возмещены. Такая инициатива сформулирована в письме зампреда комитета Госдумы РФ по экономической политике Станислава Наумова.

Часть затрат мобилизованных россиян на покупки бронежилетов, лекарственных препаратов, продовольствия и других вещей должна быть возмещена, говорится в письме Станислава Наумова главе Минфина РФ Антону Силуанову, сообщают «Известия». Депутат предлагает возмещать потраченные средства за счет социального вычета.

Предложенный парламентарием механизм действует в отношении расходов на благотворительность, обучение, лечение и приобретение медикаментов. В его рамках граждане имеют право подать декларацию в налоговую и вернуть 13% потраченных затрат в пределах до 120 тысяч рублей, однако для этого человек должен заплатить НДФЛ на сумму не меньшую, чем просит он к возврату.

Альтернативным вариантом Наумов предложил прямой кешбэк по предъявленным чекам. Такой механизм действует в туристической отрасли, и, благодаря ему, россияне могут вернуть до 20% своих трат.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Основной ее целью президент РФ Владимир Путин назвал защиту суверенитета и целостности страны. В военторгах по всей стране начали раскупать специализированные товары. Аналитики посчитали, что стоимость «мобилизационного набора» в России снизилась на 7%. На портале «Объясняем.рф» сообщили, что мобилизованным россиянам не будут компенсированы затраты на покупку дополнительных элементов формы.

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Затраты мобилизованных граждан на покупки бронежилетов, лекарств, продовольствия и прочих вещей для участия в спецоперации должны быть возмещены. Такая инициатива сформулирована в письме зампреда комитета Госдумы РФ по экономической политике Станислава Наумова. Часть затрат мобилизованных россиян на покупки бронежилетов, лекарственных препаратов, продовольствия и других вещей должна быть возмещена, говорится в письме Станислава Наумова главе Минфина РФ Антону Силуанову, сообщают «Известия». Депутат предлагает возмещать потраченные средства за счет социального вычета. Предложенный парламентарием механизм действует в отношении расходов на благотворительность, обучение, лечение и приобретение медикаментов. В его рамках граждане имеют право подать декларацию в налоговую и вернуть 13% потраченных затрат в пределах до 120 тысяч рублей, однако для этого человек должен заплатить НДФЛ на сумму не меньшую, чем просит он к возврату. Альтернативным вариантом Наумов предложил прямой кешбэк по предъявленным чекам. Такой механизм действует в туристической отрасли, и, благодаря ему, россияне могут вернуть до 20% своих трат. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Основной ее целью президент РФ Владимир Путин назвал защиту суверенитета и целостности страны. В военторгах по всей стране начали раскупать специализированные товары. Аналитики посчитали, что стоимость «мобилизационного набора» в России снизилась на 7%. На портале «Объясняем.рф» сообщили, что мобилизованным россиянам не будут компенсированы затраты на покупку дополнительных элементов формы.
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