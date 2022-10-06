«Объясняем.рф»: компенсации за покупку формы мобилизованным не будет

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Мобилизованные на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, мобилизация, мобилизованные, сво
На портале отмечается, что призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым Фото:
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Мобилизация в России

Государство не будет компенсировать расходы на дополнительные элементы формы призванных по указу о частичной мобилизации. Об этом сообщили на портале Объясняем.рф.

«Покупка мобилизованными дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и т. д. является его личной инициативой, и компенсация этих расходов не предусмотрена», — сообщается на сайте Объясняем.рф. На портале также отмечается, что призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым снаряжением для прохождения службы.

Ранее мобилизованные опровергли фейк о необходимости покупать снаряжение за свой счет. Призванные по указу о частичной мобилизации граждане поделились, что их обеспечили всем необходимым.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу в России мобилизовали более 200 тысяч человек.

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Государство не будет компенсировать расходы на дополнительные элементы формы призванных по указу о частичной мобилизации. Об этом сообщили на портале Объясняем.рф. «Покупка мобилизованными дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и т. д. является его личной инициативой, и компенсация этих расходов не предусмотрена», — сообщается на сайте Объясняем.рф. На портале также отмечается, что призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым снаряжением для прохождения службы. Ранее мобилизованные опровергли фейк о необходимости покупать снаряжение за свой счет. Призванные по указу о частичной мобилизации граждане поделились, что их обеспечили всем необходимым. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу в России мобилизовали более 200 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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