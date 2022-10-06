«Объясняем.рф»: компенсации за покупку формы мобилизованным не будет

06 октября 2022 в 12:46 Размер текста - 17 +

На портале отмечается, что призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Государство не будет компенсировать расходы на дополнительные элементы формы призванных по указу о частичной мобилизации. Об этом сообщили на портале Объясняем.рф. «Покупка мобилизованными дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и т. д. является его личной инициативой, и компенсация этих расходов не предусмотрена», — сообщается на сайте Объясняем.рф. На портале также отмечается, что призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым снаряжением для прохождения службы. Ранее мобилизованные опровергли фейк о необходимости покупать снаряжение за свой счет. Призванные по указу о частичной мобилизации граждане поделились, что их обеспечили всем необходимым. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу в России мобилизовали более 200 тысяч человек.

Государство не будет компенсировать расходы на дополнительные элементы формы призванных по указу о частичной мобилизации. Об этом сообщили на портале Объясняем.рф. «Покупка мобилизованными дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и т. д. является его личной инициативой, и компенсация этих расходов не предусмотрена», — сообщается на сайте Объясняем.рф. На портале также отмечается, что призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым снаряжением для прохождения службы. Ранее мобилизованные опровергли фейк о необходимости покупать снаряжение за свой счет. Призванные по указу о частичной мобилизации граждане поделились, что их обеспечили всем необходимым. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу в России мобилизовали более 200 тысяч человек.