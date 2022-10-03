03 октября 2022

В челябинских военторгах раскупили снаряжение. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобилизация. Челябинск, призыв, призывной пункт, обмундирование, снаряжение, экипировка, мобилизация, мобилизационный пункт
Военторги оказались не готовы к массовому наплыву посетителей Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В военторгах Челябинска раскупили военное снаряжение. Как URA.RU признался один из мобилизованных, сложно найти шевроны и бронежилеты

«Самое сложное — это шевроны. Их нет вообще нигде. Взял у человека, который служил. Бронежилетов тоже нет. Нам выдадут весом 20 кг, а я купил 8 кг. Разница существенная», — рассказал URA.RU мобилизованный 23-летний челябинец.

Бронежилетов нет и не было ни в одном из пяти магазинов, которые обзвонил корреспондент URA.RU. В магазине «Армейская классика» пояснили: из имеющегося ассортимента раскупают абсолютно все. Из наиболее востребованного — тактические рюкзаки, коврики, спальные мешки. Цены производители не повышали. В итоге самые покупаемые товары стали дефицитными. Нет также индивидуальных перевязочных пакетов, турникетных и обычных жгутов.

В магазине «Униформ» URA.RU пояснили: очень сложно найти летние берцы. В середине недели в продажу поступят 20 пар зимних берцев, востребованную летнюю обувь привезут через неделю. Приходится скупать остатки на складах производителей, поэтому размеры поступают не все.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к туристам с предложением сдать коврики и спальные мешки. Глава региона показал пример, отнеся в пункт приема свои вещи. Пункты находятся в местных отделениях партии «Единая Россия» и помещениях общественных приемных губернатора. Сбор для военнослужащих организован в рамках объявленной в стране 21 сентября частичной мобилизации.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

В военторгах Челябинска раскупили военное снаряжение. Как URA.RU признался один из мобилизованных, сложно найти шевроны и бронежилеты «Самое сложное — это шевроны. Их нет вообще нигде. Взял у человека, который служил. Бронежилетов тоже нет. Нам выдадут весом 20 кг, а я купил 8 кг. Разница существенная», — рассказал URA.RU мобилизованный 23-летний челябинец. Бронежилетов нет и не было ни в одном из пяти магазинов, которые обзвонил корреспондент URA.RU. В магазине «Армейская классика» пояснили: из имеющегося ассортимента раскупают абсолютно все. Из наиболее востребованного — тактические рюкзаки, коврики, спальные мешки. Цены производители не повышали. В итоге самые покупаемые товары стали дефицитными. Нет также индивидуальных перевязочных пакетов, турникетных и обычных жгутов. В магазине «Униформ» URA.RU пояснили: очень сложно найти летние берцы. В середине недели в продажу поступят 20 пар зимних берцев, востребованную летнюю обувь привезут через неделю. Приходится скупать остатки на складах производителей, поэтому размеры поступают не все. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к туристам с предложением сдать коврики и спальные мешки. Глава региона показал пример, отнеся в пункт приема свои вещи. Пункты находятся в местных отделениях партии «Единая Россия» и помещениях общественных приемных губернатора. Сбор для военнослужащих организован в рамках объявленной в стране 21 сентября частичной мобилизации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...