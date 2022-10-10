В России снизилась цена «мобилизационного набора»

11 октября 2022 в 05:59 Размер текста - 17 +

Стоимость мобилизационного набора в России снизилась до семи тысяч Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Стоимость «мобилизационного набора» потребительских товаров в России за две недели снизилась на 7%, до 7009 рублей. Об этом говорится в исследовании аналитического ресурса «Чек Индекс». «Средний размер покупки по набору предметов из „мобилизационного набора“ составляет 7009 рублей, что на 7% ниже, чем двумя неделями ранее», — приводит РИА «Новости» данные аналитиков. Наибольшее подорожание произошло на походные сидушки, кусковое мыло, тактические перчатки и подшлемники. При этом сильнее всего подешевели мультитул, комплект одноразовых грелок и батарейки. С началом частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября, в военторгах по всей стране начали раскупать специализированные товары. В результате спекуляция стоимость продукции заметно выросла. В Госдуме потребовали ФАС и Генпрокуратуру проверить обоснованность повышения стоимость подобной продукции.

Стоимость «мобилизационного набора» потребительских товаров в России за две недели снизилась на 7%, до 7009 рублей. Об этом говорится в исследовании аналитического ресурса «Чек Индекс». «Средний размер покупки по набору предметов из „мобилизационного набора“ составляет 7009 рублей, что на 7% ниже, чем двумя неделями ранее», — приводит РИА «Новости» данные аналитиков. Наибольшее подорожание произошло на походные сидушки, кусковое мыло, тактические перчатки и подшлемники. При этом сильнее всего подешевели мультитул, комплект одноразовых грелок и батарейки. С началом частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября, в военторгах по всей стране начали раскупать специализированные товары. В результате спекуляция стоимость продукции заметно выросла. В Госдуме потребовали ФАС и Генпрокуратуру проверить обоснованность повышения стоимость подобной продукции.