В Минцифры заявили, что не планируют блокировать YouTube, несмотря на призыв Совфеда

В РФ нет планов по блокировке YouTube
В Минцифры заявили, что не планируют блокировать YouTube. Ранее соответствующее предложение выдвинули в Совфеде. Об этом в ведомстве сообщили РИА «Новости».
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением рассмотреть возможность блокировки YouTube в России. В стране уже заблокирован Twitter. Instagram и Facebook запрещены в РФ, так как компания Meta признана в стране экстремистской.
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