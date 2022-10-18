В Минцифры заявили, что не планируют блокировать YouTube, несмотря на призыв Совфеда

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В РФ нет планов по блокировке YouTube Фото:

В Минцифры заявили, что не планируют блокировать YouTube. Ранее соответствующее предложение выдвинули в Совфеде. Об этом в ведомстве сообщили РИА «Новости».

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением рассмотреть возможность блокировки YouTube в России. В стране уже заблокирован Twitter. Instagram и Facebook запрещены в РФ, так как компания Meta признана в стране экстремистской.

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В Минцифры заявили, что не планируют блокировать YouTube. Ранее соответствующее предложение выдвинули в Совфеде. Об этом в ведомстве сообщили РИА «Новости». Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением рассмотреть возможность блокировки YouTube в России. В стране уже заблокирован Twitter. Instagram и Facebook запрещены в РФ, так как компания Meta признана в стране экстремистской.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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